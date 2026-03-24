Musiker Lucas Fendrich hat Leistenbruch-Operation überstanden

Wie Musiker Lucas Fendrich bereits Anfang des Jahres im KURIER-Interview erzählte, zog er sich während des Trainings für "Dancing Stars" einen Leistenbruch zu. Seither war klar, dass dieser über kurz oder lang operiert werden müsse.

Und jetzt war es so weit, wie er in seinen Instagram-Storys (nur 24 Stunden abrufbar) öffentlich machte. Schon am Montag meldete er sich direkt nach der OP: "Ich habe überlebt."