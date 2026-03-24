Austropromis

Musiker Lucas Fendrich hat Leistenbruch-Operation überstanden

Kurz nach dem Release seiner neuen Single "Bussi auf die Stirn" checkte Fendrich im Krankenhaus ein.
24.03.2026, 11:02

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Lucas Fendrich in einem schwarzen Shirt, schaut seitlich

Wie Musiker Lucas Fendrich bereits Anfang des Jahres im KURIER-Interview erzählte, zog er sich während des Trainings für "Dancing Stars" einen Leistenbruch zu. Seither war klar, dass dieser über kurz oder lang operiert werden müsse.

Und jetzt war es so weit, wie er in seinen Instagram-Storys (nur 24 Stunden abrufbar) öffentlich machte. Schon am Montag meldete er sich direkt nach der OP: "Ich habe überlebt."

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Und einen Tag später darf er das Spital auch schon verlassen. "Bin wieder halbwegs auf den Beinen. Heute gehts nach Hause. Ein ganz großes Dankeschön an das gesamte Team der Klinik Ottakring und an  das Ärzteteam aus dem Lainzer Spital, die mich operiert haben. Ich habe mich bei euch sehr gut aufgehoben gefühlt."

Jetzt kann Fendrich sich wieder voll auf seine Musik konzentrieren, seine neue Single "Bussi auf die Stirn" wurde ja kürzlich veröffentlicht.

Pop Ottakring
kurier.at, SW  | 

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