Musiker Chris Steger singt über seinen Lieblingsmenschen

"Inspirationen habe ich immer ganz viele. Dieses Lied habe ich mit zwei Freunden geschrieben, die verheiratet sind und wissen, worum es da geht. Und das Lied ist für alle, die einen Menschen haben, den sie richtig gern haben", so Chris Steger zum KURIER.

Ob er selbst diesen einen Lieblingsmenschen schon gefunden hat, will er allerdings nicht so ganz verraten. "Ich habe einige Lieblingsmenschen, da zählt natürlich auch die Mama dazu. Natürlich gibt’s Damen auch in meinem Leben, aber das möchte ich jetzt nicht genauer sagen", grinst er.

Was er sich für die Musikbranche wünschen würde, wäre, "dass nicht nur die Lieder mit der coolen Melodie, sondern auch Lieder, wo es um ernste Themen geht, auch im Radio gespielt werden."