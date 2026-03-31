Musicaldarsteller Fabio Diso hat geheiratet
Es war Liebe auf den ersten Blick, wie Musicaldarsteller Fabio Diso in der KURIER TV-Sendung "Herrlich ehrlich - Menschen hautnah" erzählte. Zahnärztin Daniela hat ihn von Anfang an in ihren Bann gezogen.
"Wir haben uns beim Ausgehen kennengelernt und ich hab sie gesehen und in dem Moment wusste ich, das wird meine Frau werden. Es war einfach so ein Gefühl, das durch meinen Körper durchgeschossen ist und es hat sich bestätigt", so Diso. Der auch verriet, dass die Hochzeit im Belvedere in Wien stattfinden wird.
"Das ist wirklich ein traumhafter Ort. Aber ich muss dazusagen, dass es gar nicht der Ort ist, wo wir heiraten, sondern der Mensch, den ich heirate. Ich hab das Glück, dass ich meine Traumfrau heiraten darf, und das macht mich zutiefst glücklich."
Und jetzt war es so weit, die beiden haben den Bund fürs Leben geschlossen. "Oggi e per sempre" (heute und für immer), postete der Musicalsänger auf Instagram.
Diso, der derzeit im Musical "Maria Theresia" zu sehen ist, wagt sich am 4. Mai auch solo auf die Bühne. Da gibt er im Wiener Metropol sein "Best of Musical"-Konzert.
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