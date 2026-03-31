Musicaldarsteller Fabio Diso hat geheiratet

Es war Liebe auf den ersten Blick, wie Musicaldarsteller Fabio Diso in der KURIER TV-Sendung "Herrlich ehrlich - Menschen hautnah" erzählte. Zahnärztin Daniela hat ihn von Anfang an in ihren Bann gezogen.

"Wir haben uns beim Ausgehen kennengelernt und ich hab sie gesehen und in dem Moment wusste ich, das wird meine Frau werden. Es war einfach so ein Gefühl, das durch meinen Körper durchgeschossen ist und es hat sich bestätigt", so Diso. Der auch verriet, dass die Hochzeit im Belvedere in Wien stattfinden wird.