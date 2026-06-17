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Morgan Freeman kommt im September wieder an den Wolfgangsee
Der Hollywoodstar bezeichnet das Salzkammergut als "atemberaubenden Platz".
Das Salzkammergut hat in Hollywoodstar Morgan Freeman (89) einen wahren Fan gefunden. Er wird bereits zum zweiten Mal Gastgeber und Moderator der scalaria Living Legends of Aviation Europe Awards am Wolfgangsee sein.
"Dieser Platz ist atemberaubend", sagte Freeman, als er 2022 zum letzten Mal hier war. Bei der Gala werden besondere Leistungen in Luft- und Raumfahrt sowie Technologie ausgezeichnet.
Die Gala findet am 5. September statt und die Gäste werden selbst auch in den Genuss von Flugvorführungen kommen. So zeigen etwa die Flying Bulls vom Red Bull Hangar 7 in Salzburg ihr Können.
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