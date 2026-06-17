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Austropromis

Morgan Freeman kommt im September wieder an den Wolfgangsee

Der Hollywoodstar bezeichnet das Salzkammergut als "atemberaubenden Platz".
17.06.2026, 15:50

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Morgan Freeman trägt einen grauen Anzug, ein weißes Hemd und eine Sonnenbrille vor einem dunkelblauen Hintergrund.

Das Salzkammergut hat in Hollywoodstar Morgan Freeman (89) einen wahren Fan gefunden. Er wird bereits zum zweiten Mal Gastgeber und Moderator der scalaria Living Legends of Aviation Europe Awards am Wolfgangsee sein.

"Dieser Platz ist atemberaubend", sagte Freeman, als er 2022 zum letzten Mal hier war. Bei der Gala werden besondere Leistungen in Luft- und Raumfahrt sowie Technologie ausgezeichnet.

Morgan Freeman wehrt sich gegen KI-Kopien seiner Stimme

Die Gala findet am 5. September statt und die Gäste werden selbst auch in den Genuss von Flugvorführungen kommen. So zeigen etwa die Flying Bulls vom Red Bull Hangar 7 in Salzburg ihr Können.

kurier.at, SW  | 

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