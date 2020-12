Mörderisch gut: Berühmte TV-Kommissare über die Faszination Krimi

„Mit meinen Eltern erinnere ich mich an den wöchentlichen ‚Tatort‘ und an ‚Aktenzeichen XY‘. Und wie viel ich mich bei den Erzählungen meines Opas, aber auch beim ‚Aktenzeichen‘ gegruselt habe. Heute schaue ich lieber Comedy“, lacht sie, kann aber durchaus nachvollziehen, warum das Genre Krimi so großen Zuspruch hat.

„Ich denke, es ist der Wunsch der Menschen, dass letztendlich das Gute auf der Welt siegt.“ Ihren absoluten Lieblingskrimi hat ihre leider vor zwei Jahren verstorbene Freundin Nora Miedler geschrieben: „Warten auf Poirot“.

Ähnlich wie Klebow sieht das auch „Trautmann“ Wolfgang Böck (67): „Tatsache ist, dass in den meisten Krimis oder Thrillern das Gute über das Böse siegt. Die Welt ist dort am Ende – in der Regel – wieder in Ordnung“, meint er. Böck ist eher ein Krimi-Leser, als ein Schauer, und da gerne Bücher vom amerikanischen Schriftsteller Ross Thomas.