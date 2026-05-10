Moderatorin Palina Rojinski schwärmt von ihrem Wien-Trip

Vom Stephansdom über Kaiserschmarren bis hin zu Frittatensuppe und Schatzkammer - die deutsche Moderatorin Palina Rojinski hat Wien besucht und das volle Touristen- und Sightseeingprogramm mitgenommen.

Dass es ihr in der österreichischen Hauptstadt richtig gut gefallen hat, zeigt ein Instagram-Posting. "Das war Wien, Traum", schreibt sie zu einer Reihe von Fotos.