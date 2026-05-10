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Moderatorin Palina Rojinski schwärmt von ihrem Wien-Trip
Die deutsche Moderatorin hat die letzten Tage in Wien verbracht und zeigt sich ganz begeistert.
Vom Stephansdom über Kaiserschmarren bis hin zu Frittatensuppe und Schatzkammer - die deutsche Moderatorin Palina Rojinski hat Wien besucht und das volle Touristen- und Sightseeingprogramm mitgenommen.
Dass es ihr in der österreichischen Hauptstadt richtig gut gefallen hat, zeigt ein Instagram-Posting. "Das war Wien, Traum", schreibt sie zu einer Reihe von Fotos.
"Museen sehen, kaiserlich speisen, pompös wohnen... und wenn die Sonne über der Stadt lacht, dann fühlt man sich n bissi wie Sissi", schwärmt sie.
Ihren Post beendet sie mit den Worten: "Servus & Danke Vienna". Und so wie sich das anhört, wird es wohl nicht ihr letzter Besuch gewesen sein.
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