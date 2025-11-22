Palina Rojinski sprach über Gewalt in früherer Beziehung

Die deutsche Moderatorin Palina Rojinski hat sich bei Instagram über Gewalterfahrungen in einer früheren Beziehung geäußert. Sie habe das wohl noch nie öffentlich erzählt - "aber mir ist selbst in jungen Jahren Gewalt vom Partner widerfahren", schreibt die 40-Jährige in einer Nachricht. Es sei eine schwierige Zeit in ihrem Leben gewesen: "Ich habe mich gefühlt wie im Schleudergang", sagt sie heute. Sie habe es nicht wahrhaben wollen und den Fehler bei sich selbst gesucht.

"Ich habe unter körperlicher und psychischer Gewalt gelitten. Und mir war das peinlich", gesteht sie. "Weil ich viele blaue Flecken und immer mal wieder sichtbare Zeichen hatte, bin ich kaum rausgegangen. Bei meinem großen Freundeskreis habe ich mich nicht mehr gemeldet und bin so gut wie abgetaucht", berichtet die Moderatorin weiter. Aber ihre engen Freundinnen hätten ihr damals "in dieser extrem schwierigen und auch gefährlichen Zeit meines Lebens" geholfen. Trotz dieser Erfahrung habe sie sich nie als Opfer gesehen, sondern ihre eigene Stärke und ihren eigenen Willen zum Leben kennengelernt.