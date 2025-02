Miriam Höller überrascht mit Roland-Trettl-Kostüm: Liebesbeweis auf der Mottoparty

"Das ist schon verrückt, weil Roland ein Freund von Hannes war und ich ihn dadurch kennengelernt habe", verriet sie in einem Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.

"Ich hatte zu Hause wirklich absolut kein passendes Kostüm. Und dann sagte ich im Scherz zu ihm: 'Schatz, ich geh einfach als du.' Und die Idee fand er gar nicht so schlecht", erzählt sie lachend in einem Instagramvideo.

Ganz wohl hat sie sich aber beim Verlassen des Hauses dann aber doch nicht gefühlt. "In Köln mit einem Kostüm aus dem Haus zu gehen, ist ja fast schon normal. Aber hier in Österreich, oh mein Gott!", lachte sie. "Aber, ich finde, Krawatte und Weste stehen mir gar nicht so schlecht."

Ihre Instagramfans jedenfalls zeigten sich von ihrem Kostüm begeistert.