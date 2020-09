Michael Patrick Kelly: "Habe fast alle zehn Gebote mehrmals gebrochen"

Er selbst hat die Corona-Krise bis dato gut überstanden. „Ich habe keine Tour geplant gehabt, von daher musste ich nichts verschieben. Meine nächste Tour wird sehr wahrscheinlich 2022 sein. Österreich wird da auf jeden Fall auch am Plan stehen. Ich muss sagen, dass ich es relativ gut gehabt habe, weil ich die letzten Jahre so viel unterwegs war, dass ich mich gefreut habe, länger am Stück zu Hause sein zu können. Aber es gibt so viele Menschen da draußen, die wirklich leiden und sich auch an der Existenzgrenze befinden“, so der Musiker.