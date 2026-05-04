"Mein Fels": Bettina Assinger macht eine süße Liebeserklärung

Im November 2020 heiratete Designerin Bettina Assinger den Unternehmer Achim Weniger. Auch mehr als fünf Jahre danach ist die Zuneigung noch immer groß, wie Assinger in einer süßen Liebeserklärung auf Instagram bewiesen hat.

"Ich bin unendlich dankbar, dich an meiner Seite zu haben. Du bist mein Halt, meine Liebe, mein Fels in der Brandung und meine Stütze, in guten wie in nicht so guten Zeiten ... wir sind ein Team", schreibt sie.