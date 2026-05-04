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"Mein Fels": Bettina Assinger macht eine süße Liebeserklärung

Die Designerin ist seit November 2020 mit dem Unternehmer Achim Weniger verheiratet.
04.05.2026, 12:12

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Achim Weniger und Bettina Weniger-Assinger posieren eng nebeneinander

Im November 2020 heiratete Designerin Bettina Assinger den Unternehmer Achim Weniger. Auch mehr als fünf Jahre danach ist die Zuneigung noch immer groß, wie Assinger in einer süßen Liebeserklärung auf Instagram bewiesen hat.

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"Ich bin unendlich dankbar, dich an meiner Seite zu haben. Du bist mein Halt, meine Liebe, mein Fels in der Brandung und meine Stütze, in guten wie in nicht so guten Zeiten ... wir sind ein Team", schreibt sie.

Auch Ex-Mann und "Millionenshow"-Moderator Armin Assinger hat die Verbindung von Anfang an unterstützt. "Der Achim ist ein total netter Mensch. Ich hab zu Bettina gesagt, mit dem geh ich sofort eine Runde golfen und danach auf zwei, drei Bier. Ganz ein feiner Mensch, wirklich", sagte er in einem Interview mit Talk-Queen Vera Russwurm.

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