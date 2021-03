Loosbar-Legende Marianne Kohn verrät pikante Details über Curd Jürgens

Neben ihrer Leidenschaft als Gastgeberin, hat sich Marianne Kohn ganz der Mode verschrieben, wie sie erzählt. "Was mich in meinem Zugang zur Mode sicher am meisten geprägt hat, ist die Punk-Ära in den späten 70er und frühen 80er Jahren. Die haben damals schon ihre Lederjacken bemalt. Natürlich ist das etwas verrückt für mein Alter und viele Leute schauen mich blöd an, aber das ist mir völlig egal."