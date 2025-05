Lebenszeichen von Andreas Gabalier: Deshalb war er monatelang abgetaucht

Im Interview mit "Der Westen" erklärte er jetzt, warum das so war. "Ich habe sogar zum ersten Mal zwei Monate mehr oder weniger Heimaturlaub gehabt. Das war die erste längere Auszeit nach 15 Jahren, ich habe mir die Zeit zum Entrümpeln, aber auch zur Vorbereitung der Tournee genommen. Keine Termine, keine Interviews, keine TV-Sendungen. Das war einfach mal gut. Alles in Gleichklang bringen, bevor es jetzt wieder vier Monate auf Tournee geht."

Seine "Ein Hulapalu auf uns"-Tour startet am 27. Juni in Mönchengladbach, das Finale gibt's am 31. Oktober in Wien.

Außerdem hatte er dann auch endgültig Zeit für seine Patenkinder. "Meine kleine Patentochter, sie ist jetzt vier. Dann noch von meinem Patensohn, der ist fünf. Das sind die Kinder meiner ältesten Freunde. Und dann habe ich noch ein Firm-Patenkind seit einem Jahr, die Tochter meines Kindermädchens am Wörthersee. Sie wird jetzt 15."

Und mit ihnen unternimmt er auch gern mal etwas. "Snickers kaufen, baden gehen, Eis essen, eine Apple-Watch kaufen (lacht), Essen gehen, Blödsinn machen. Dafür sind Patenonkel da. Mit dem Mustang losfahren und ein Paar coole Autrys oder Nikes holen. Mal einen Burger essen, zu Hause gibt es ja immer nur gesundes Essen (lacht)", zählt Gabalier auf.