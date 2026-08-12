Künstler Franz Josef Baur sorgt mit ungewöhnlichen Fotos für Aufsehen
Wie sieht eigentlich der perfekte Körper aus und warum ist der Wunsch, diesen zu erreichen, so stark ausgeprägt? Mit diesen Fragen hat sich Künstler Franz Josef Baur in seinem Foto-Kunst-Projekt „The Cult of Perfection“ beschäftigt und sich selbst den Muskelanzug angezogen und von Hilde van Mas fotografieren lassen.
Cult of Perfection
Cult of Perfection
Cult of Perfection
Drei Gedanken haben ihn dabei besonders zum Nachdenken gebracht: „Der Körper ist zum Statussymbol geworden“, „Der Wunsch nach Perfektion verdrängt zunehmend unsere Individualität“ und „Wahre Freiheit beginnt dort, wo wir aufhören, den Erwartungen anderer entsprechen zu wollen“.
„Ich war und bin selbst Teil dieses Kults. Es ist kein Urteil über andere – sondern eine Abrechnung mit mir selbst“, so Baur. Er meint auch: „Vielleicht ist der radikalste Akt unserer Zeit, nicht perfekt werden zu wollen. Vielleicht besteht die größte Freiheit darin, den Mut zu haben, einfach Mensch zu bleiben.“
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