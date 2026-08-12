Künstler Franz Josef Baur sorgt mit ungewöhnlichen Fotos für Aufsehen

Wie sieht eigentlich der perfekte Körper aus und warum ist der Wunsch, diesen zu erreichen, so stark ausgeprägt? Mit diesen Fragen hat sich Künstler Franz Josef Baur in seinem Foto-Kunst-Projekt „The Cult of Perfection“ beschäftigt und sich selbst den Muskelanzug angezogen und von Hilde van Mas fotografieren lassen.

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Drei Gedanken haben ihn dabei besonders zum Nachdenken gebracht: „Der Körper ist zum Statussymbol geworden“, „Der Wunsch nach Perfektion verdrängt zunehmend unsere Individualität“ und „Wahre Freiheit beginnt dort, wo wir aufhören, den Erwartungen anderer entsprechen zu wollen“.