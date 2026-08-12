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Austropromis

Künstler Franz Josef Baur sorgt mit ungewöhnlichen Fotos für Aufsehen

Der Künstler hat sich mit der Frage der Perfektion beschäftigt und präsentiert sich so wie man ihn bisher noch nie sah.
12.08.2026, 08:30

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Ein muskulöser Mann mit hellem Haar trägt ein weißes Unterhemd, eine rot-weiße Hose, Arbeitshandschuhe und gelbe Gummistiefel vor einer Holzwand.

Wie sieht eigentlich der perfekte Körper aus und warum ist der Wunsch, diesen zu erreichen, so stark ausgeprägt? Mit diesen Fragen hat sich Künstler Franz Josef Baur in seinem Foto-Kunst-Projekt „The Cult of Perfection“ beschäftigt und sich selbst den Muskelanzug angezogen und von Hilde van Mas fotografieren lassen.

Ein muskulöser Mann in einer halb knieenden Pose trägt grünen Stoff und rote High Heels

Cult of Perfection

Ein Mann, dessen Gesicht nicht zu sehen ist, hält ein Stück Stoff hoch

Cult of Perfection

Ein Mann, dessen Gesicht nicht zu sehen ist beugt sich nach vorne und trägt schwarzen Stoff

Cult of Perfection

Drei Gedanken haben ihn dabei besonders zum Nachdenken gebracht: „Der Körper ist zum Statussymbol geworden“, „Der Wunsch nach Perfektion verdrängt zunehmend unsere Individualität“ und „Wahre Freiheit beginnt dort, wo wir aufhören, den Erwartungen anderer entsprechen zu wollen“.

Vom Koch zum Künstler: Franz Josef Baurs inspirierende Reise

„Ich war und bin selbst Teil dieses Kults. Es ist kein Urteil über andere – sondern eine Abrechnung mit mir selbst“, so Baur. Er meint auch: „Vielleicht ist der radikalste Akt unserer Zeit, nicht perfekt werden zu wollen. Vielleicht besteht die größte Freiheit darin, den Mut zu haben, einfach Mensch zu bleiben.“

kurier.at, SW  | 

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