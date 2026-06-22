Klassentreffen der "Dancing Stars": Was Dirk Heidemann jetzt macht

Alles Walzer hieß es jetzt im und ums Wiener Schloss Cobenzl, denn der ehemalige Dancing-Stars-Tänzer und Chefchoreograf Thomas Kraml lud zum großen Sommernachtsball - und das ganz in Weiß. Bei sehr warmen Temperaturen trafen sich dort nicht nur tanzbegeisterte Gäste, sondern auch viele ehemalige Teilnehmer und Teilnehmerinnen der beliebten ORF–Show „Dancing Stars“.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Philipp Hutter Schauspielerin und Sängerin Edita Malovčić mit Veranstalter Thomas Kraml.

Auch der ehemalige Juror Dirk Heidemann ist extra aus Deutschland angereist. „Wien im Sommer und, dass das Wetter so toll ist hier am Cobenzl, ist wie im Märchen. Ich freue mich sehr, eingeladen zu sein. Ich bin immer gerne in Wien. Ich mag einfach die Atmosphäre“, erzählte er dem KURIER. Im Oktober wird er übrigens bei „Dancing with the Stars“ in Israel als Gastjuror dabei sein.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Philipp Hutter Schauspieler Serge Falck mit seiner Freundin Sonja.