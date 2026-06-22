Klassentreffen der "Dancing Stars": Was Dirk Heidemann jetzt macht
Alles Walzer hieß es jetzt im und ums Wiener Schloss Cobenzl, denn der ehemalige Dancing-Stars-Tänzer und Chefchoreograf Thomas Kraml lud zum großen Sommernachtsball - und das ganz in Weiß.
Bei sehr warmen Temperaturen trafen sich dort nicht nur tanzbegeisterte Gäste, sondern auch viele ehemalige Teilnehmer und Teilnehmerinnen der beliebten ORF–Show „Dancing Stars“.
Auch der ehemalige Juror Dirk Heidemann ist extra aus Deutschland angereist. „Wien im Sommer und, dass das Wetter so toll ist hier am Cobenzl, ist wie im Märchen. Ich freue mich sehr, eingeladen zu sein. Ich bin immer gerne in Wien. Ich mag einfach die Atmosphäre“, erzählte er dem KURIER. Im Oktober wird er übrigens bei „Dancing with the Stars“ in Israel als Gastjuror dabei sein.
Auch Schauspieler Serge Falck mischte sich unter die Gäste - und zwar in einem Outfit, das er einst in einer Folge der Serie „Die Lottosieger“ getragen hat. Bei „Dancing Stars“ war er noch nie dabei – da er noch nicht gefragt wurde, aber er hat auch nicht wirklich Interesse daran.
Ebenfalls unter den Gästen: Sängerin Jazz Gitti, Schauspielerin Edita Malovčić, der ehemalige Juror Hannes Nedbal und viele mehr.
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