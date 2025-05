Doch zum Vergessen sind zumindest die Geschwister der Hamas-Geiseln Evyatar David und Guy Gilboa-Dalal nicht bereit. Diese befinden sich aktuell (noch) in Wien und fordern den ESC-Sieger per Videobotschaft zum Gespräch auf.

Doch nur wenige Tage nach seinem Sieg sorgte er ihm Rahmen eines Interviews mit einer spanischen Zeitung mit der Aussage, er würde sich den ESC 2026 in Wien ohne Israel wünschen, für internationale Aufregung. ORF und EBU distanzierten sich umgehend vom bis dahin auf Händen getragenen Künstler, Politiker und Fans auf der ganzen Welt werfen ihm Antisemitismus vor. JJ ruderte zwar zurück und betonte, missverstanden worden zu sein, macht sich seitdem in der Öffentlichkeit aber rar(er) – wahrscheinlich in der Hoffnung, der Skandal möge bald wieder vergessen sein.

Die Flitterwochenphase währte nur kurz: Nachdem Countertenor JJ den diesjährigen Eurovision Song Contest mit einer fesselnden Performance und einer prachtvollen Gesangdarbietung für sich entscheiden konnte, wurde er nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa gefeiert.

Brief an JJ

Ursprünglich traten die Geschwister mittels einem Brief mit dem Sänger in Kontakt. Verschickt wurde dieser am 22. Mai 2025, also einige Tage nach JJ's Sieg in Basel, berichtet Die Presse. Sie würden sich freuen, mit ihm persönlich sprechen zu können, schrieben sie.

"Wir sind uns zwar Ihrer öffentlichen Äußerungen zur Teilnahme Israels an der Eurovision bewusst, aber wir sind der Meinung, dass jeder, der öffentlich über diesen Konflikt spricht, auch bereit sein sollte, direkt von denjenigen zu hören, die persönlich davon betroffen sind", zitiert Die Presse aus dem Brief der Geschwister.