Was Hollywoodstar Jessica Alba beim Stanglwirt in Tirol gemacht hat

Von Reality-TV-Star Evelyn Burdecki über Rapper Kool Savas , Fitness-Influencerin Pamela Reif und die Ex-Tennis-Stars Alexander Zverev und Dominic Thiem bis hin zu "Bridgerton"-Star Daniel Francis : Beim Stanglwirt in Going in Tirol war jetzt wirklich alles, was Rang und Namen hat.

Sogar ein Hollywoodstar mischte sich unter die Gäste: die Schauspielerin Jessica Alba schaute auch vorbei. Der Grund dafür waren die WorldChanger Foundation Days. Hierbei ging es darum, auf Selbstzweifel bei Kindern aufmerksam zu machen und wie man sie mental stark machen kann.

Gründer Robert Laner sagte dazu etwa: "Bekannte Stimmen erreichen Jugendliche oft besser als klassische Angebote."

Untertags gab"s ein Charity-Padelturnier und einen sogenannten Fireside-Chat mit Jessica Alba, wo sie über ihre Rolle als dreifache Mutter sprach und warum Kinder früh lernen sollten, dass Selbstzweifel kein Versagen sind, sondern Teil vieler Lebenswege.

Für Stimmung sorgte dann der deutsche Sänger Kamrad, wie auch der britische Sänger (Blue) Lee Ryan, der spontan ein Duett mit Ex-Tennis-Ass Dominic Thiem zum Hit "U Make Me Wanna" anstimmte (in einer zeitlich begrenzten Instagram-Story von Lee Ryan abrufbar).