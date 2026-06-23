Was Hollywoodstar Jessica Alba beim Stanglwirt in Tirol gemacht hat
Von Reality-TV-Star Evelyn Burdecki über Rapper Kool Savas, Fitness-Influencerin Pamela Reif und die Ex-Tennis-Stars Alexander Zverev und Dominic Thiem bis hin zu "Bridgerton"-Star Daniel Francis: Beim Stanglwirt in Going in Tirol war jetzt wirklich alles, was Rang und Namen hat.
Sogar ein Hollywoodstar mischte sich unter die Gäste: die Schauspielerin Jessica Alba schaute auch vorbei. Der Grund dafür waren die WorldChanger Foundation Days. Hierbei ging es darum, auf Selbstzweifel bei Kindern aufmerksam zu machen und wie man sie mental stark machen kann.
WorldChanger Foundation Days
"Bridgerton"-Star Daniel Francis mit WorldChanger Foundation-Gründer Robert Laner
WorldChanger Foundation Days
Reality-TV-Star Evelyn Burdecki
WorldChanger Foundation Days
Mark Keller (Mitte) mit seinen Söhnen Aaron und Joshua
WorldChanger Foundation Days
Sänger Kamrad hatte einen Auftritt
WorldChanger Foundation Days
Barbara Meier mit Stephanie Stumph
WorldChanger Foundation Days
Rennrollstuhlfahrer Thomas Geierspichler
WorldChanger Foundation Days
Heiko und Roman Lochmann
WorldChanger Foundation Days
Knossi und Pamela Reif leiten ein Workout an
WorldChanger Foundation Days
Alexander Zverev und Sophia Thomalla
Gründer Robert Laner sagte dazu etwa: "Bekannte Stimmen erreichen Jugendliche oft besser als klassische Angebote."
Untertags gab"s ein Charity-Padelturnier und einen sogenannten Fireside-Chat mit Jessica Alba, wo sie über ihre Rolle als dreifache Mutter sprach und warum Kinder früh lernen sollten, dass Selbstzweifel kein Versagen sind, sondern Teil vieler Lebenswege.
Für Stimmung sorgte dann der deutsche Sänger Kamrad, wie auch der britische Sänger (Blue) Lee Ryan, der spontan ein Duett mit Ex-Tennis-Ass Dominic Thiem zum Hit "U Make Me Wanna" anstimmte (in einer zeitlich begrenzten Instagram-Story von Lee Ryan abrufbar).
Stanglwirt-Juniorchefin Maria Hauser fasste am Schluss zusammen: "Diese zwei Tage haben gezeigt, wie viel entsteht, wenn Menschen ihre Reichweite nicht nur teilen, sondern Verantwortung übernehmen. Die Energie, die wir hier gespürt haben, ist inspirierend - vor allem, weil sie bei den Kindern ankommt. Und gerade, weil wir das inzwischen im vierten Jahr erleben, wissen wir: Wenn wir unsere Kräfte bündeln, können wir gemeinsam richtig viel Gutes bewegen."
Kommentare