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Austropromis

Was Hollywoodstar Jessica Alba beim Stanglwirt in Tirol gemacht hat

Neben der Schauspielerin nahmen auch zahlreiche andere Stars an den WorldChanger Foundation Days teil.
23.06.2026, 11:36

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Zwei Frauen und ein Mann posieren vor einer violetten Wand mit Sponsorenlogos, wobei die Frauen in Dirndl und Kleid sowie der Mann in Lederhose auftreten.

Von Reality-TV-Star Evelyn Burdecki über Rapper Kool Savas, Fitness-Influencerin Pamela Reif und die Ex-Tennis-Stars Alexander Zverev und Dominic Thiem bis hin zu "Bridgerton"-Star Daniel Francis: Beim Stanglwirt in Going in Tirol war jetzt wirklich alles, was Rang und Namen hat.

Sascha Zverev und die Vollendung einer großen Tennis-Karriere

Sogar ein Hollywoodstar mischte sich unter die Gäste: die Schauspielerin Jessica Alba schaute auch vorbei. Der Grund dafür waren die WorldChanger Foundation Days. Hierbei ging es darum, auf Selbstzweifel bei Kindern aufmerksam zu machen und wie man sie mental stark machen kann.

WorldChanger Foundation Day 2 - Charity Dinner im Stanglwirt in Going am 22.06.2026

WorldChanger Foundation Days

"Bridgerton"-Star Daniel Francis mit WorldChanger Foundation-Gründer Robert Laner

WorldChanger Foundation Day 2 - Charity Dinner im Stanglwirt in Going am 22.06.2026

WorldChanger Foundation Days

Reality-TV-Star Evelyn Burdecki

WorldChanger Foundation Day 2 - Charity Dinner im Stanglwirt in Going am 22.06.2026

WorldChanger Foundation Days

Mark Keller (Mitte) mit seinen Söhnen Aaron und Joshua

WorldChanger Foundation Day 2 - Charity Dinner im Stanglwirt in Going am 22.06.2026

WorldChanger Foundation Days

Sänger Kamrad hatte einen Auftritt

WorldChanger Foundation Day 2 - Charity Dinner im Stanglwirt in Going am 22.06.2026

WorldChanger Foundation Days

Barbara Meier mit Stephanie Stumph

WorldChanger Foundation Day 2 - Charity Dinner im Stanglwirt in Going am 22.06.2026

WorldChanger Foundation Days

Rennrollstuhlfahrer Thomas Geierspichler

WorldChanger Foundation Day 2 - Fundraising Day im Stanglwirt in Going am 22.06.2026

WorldChanger Foundation Days

Heiko und Roman Lochmann

WorldChanger Foundation Day 2 - Fundraising Day im Stanglwirt in Going am 22.06.2026

WorldChanger Foundation Days

Knossi und Pamela Reif leiten ein Workout an

WorldChanger Foundation Day 2 - Fundraising Day im Stanglwirt in Going am 22.06.2026

WorldChanger Foundation Days

Alexander Zverev und Sophia Thomalla

WorldChanger Foundation Day 2 - Fundraising Day im Stanglwirt in Going am 22.06.2026

Gründer Robert Laner sagte dazu etwa: "Bekannte Stimmen erreichen Jugendliche oft besser als klassische Angebote."

Untertags gab"s ein Charity-Padelturnier und einen sogenannten Fireside-Chat mit Jessica Alba, wo sie über ihre Rolle als dreifache Mutter sprach und warum Kinder früh lernen sollten, dass Selbstzweifel kein Versagen sind, sondern Teil vieler Lebenswege.

Für Stimmung sorgte dann der deutsche Sänger Kamrad, wie auch der britische Sänger (Blue) Lee Ryan, der spontan ein Duett mit Ex-Tennis-Ass Dominic Thiem zum Hit "U Make Me Wanna" anstimmte (in einer zeitlich begrenzten Instagram-Story von Lee Ryan abrufbar).

Zwei Männer singen mit Mikrofonen bei einer abendlichen Veranstaltung im Freien.

Dominic Thiem (re.) zeigt vollen Einsatz bei seinem Duett mit Lee Ryan

Stanglwirt-Juniorchefin Maria Hauser fasste am Schluss zusammen: "Diese zwei Tage haben gezeigt, wie viel entsteht, wenn Menschen ihre Reichweite nicht nur teilen, sondern Verantwortung übernehmen. Die Energie, die wir hier gespürt haben, ist inspirierend - vor allem, weil sie bei den Kindern ankommt. Und gerade, weil wir das inzwischen im vierten Jahr erleben, wissen wir: Wenn wir unsere Kräfte bündeln, können wir gemeinsam richtig viel Gutes bewegen."

Tirol
kurier.at, SW  | 

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