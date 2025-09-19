"Hofstädter" Gerhard Ernst ist jetzt auch auf der Bühne ein Fleischhauer

Vom Burgtheater über das Theater in der Josefstadt bis hin zur Wiener Volksoper: Gerhard Ernst hat bereits zahlreiche Bühnen bespielt. Dem breiten TV-Publikum ist er seit 2010 in seiner Kult-Werberolle als Fleischhauer "Hofstädter" bekannt.

"Die Werbung ist einfach gut, nicht, weil ich sie mache. Man hat ja nicht wissen können, dass die so einschlägt. Ich werde oft gefragt, geht dir das schon am Nerv? Nein, wenn einem das am Nerv geht, dann muss man sagen, Werbung ist nix für mich", meinte er im KURIER-Gespräch.

Und da kann es übrigens auch einmal vorkommen, dass Ernst im D-Wagen nach der richtigen Zubereitung für Würstel gefragt wird ("sieden, nicht kochen").

"Mich stört das aber nicht. Ich mag nur nicht, wenn die Leute übergriffig werden und mich abbusseln wollen."