Nachlass von Schauspieler Helmut Berger wird versteigert

Er galt als "schönster Mann der Welt" und erlangte als exzentrischer Filmstar Weltruhm. Nun werden 42 Exponate aus dem Nachlass der österreichischen Schauspiel-Legende Helmut Berger (gest. 2023) versteigert, gab das Auktionshaus Aurena bekannt.

Darunter ist eine Fotografie, die Helmut Berger und Romy Schneider zeigt, Fliegen von Dior, Brioni und Valentino, eine antike Kommode, sowie ein Hocker im Barockstil.

Ebenfalls zu ersteigern: Eine Fotografie von Helmut Berger mit Romy Schneider

Die meisten Gebote gibt es aktuell für eine Fotografie von Helmut Berger und Liz Taylor, sowie ein Bild, das Helmut Berger mit Luchino Visconti und Charlotte Rampling zeigt.

Mitgesteigert kann noch bis zum 4. Oktober werden.