Hahnenkamm-Auftakt bei Kitz Legends Night: Franz Klammer wurde zur Legende

Den Inspiration Award bekam Skilegende Franz Klammer , der auf 26 Weltcup-Siege zurückblicken kann. Er sei "eine Inspiration für Skifahrer weltweit, weil er mit seinem mutigen Fahrstil, seinem unerschütterlichen Willen und sener Fähigkeit, unter enormem Druck außergewöhnliche Leistungen zu erbringen, gezeigt hat, was im Skisport möglich ist", so die Begründung für die Auszeichnung.

Diesmal wollte man aber auch die Menschen hinter den Kulissen vor den Vorhang bitten und überreichte so den Community Award an das Rutschkommando des Hahnenkammrennens. Denn diese ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sorgen für perfekt präparierte Pisten bis zum letzten Rennfahrer. Sie verteilen den Schnee gleichmäßig und beseitigen Unebenheiten.

Erstmals wurde auch der Local Hero Award by Sportalm verliehen, der an ein wahres Kitzbüheler Original ging: den Schneidermeister Franz Prader. In seiner Schneiderei gingen Stars wie Romy Schneider oder Sean Connery ein und aus. Auch "Terminator" Arnold Schwarzenegger schaut immer mal wieder gerne vorbei, wenn er in der Gamsstadt verweilt.

"Zu uns kommen vom Bauern bis zum Adeligen alle. Der Bettler bis zum Millionär. Warum sollte man einen schlechter behandeln? Das tut man nicht. Die Promis sind genauso, wie der normale Mann auf der Straße. Im Gegenteil, die sind manchmal noch bescheidener. Herrliche Leute. Ich habe ja von der Wirtschaft bis weiß Gott, alles schon bedient", erzählte Prader einmal in einem KURIER-Interview.