Große Neuigkeiten bei Moderatorin Mirjam Weichselbraun

Für Moderatorin Mirjam Weichselbraun läuft es beruflich gut. Und jetzt hat sie auch noch einen neuen Werbe-Deal bekommen. Denn sie wurde als Markenbotschafterin des Nivea Cellular Epigenetics Serum in der MQ Libelle in Wien vorgestellt.

"Schon meine Oma hat NIVEA verwendet, in meiner Kindheit stand die blaue Dose immer im Badezimmer. Seit ich denken kann, begleitet mich die Marke und jetzt selbst Teil dieser Geschichte zu sein, macht mich unglaublich stolz", schwelgte sie in Nostalgie.

"Ich weiß, wie wichtig es ist, sich in seiner Haut wohlzufühlen. Für mich bedeutet das neue Serum neue Energie und Strahlkraft - etwas, das mich optimistisch stimmt und mir das gute Gefühl gibt, bei mir selbst zu sein", so Weichselbraun.