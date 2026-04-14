Goldenes Ehrenzeichen für Wolfgang Ambros: Was Weggefährten an ihm schätzen

Ein Teil der Austropop-Szene versammelte sich Dienstagmittag im Millenniumsaal des Niederösterreichischen Landhauses in St. Pölten. Wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sagte, wird dieser Saal nur für besondere Anlässe geöffnet, und das war jetzt die Auszeichnung der Austropoplegende Wolfgang Ambros mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich. Mikl-Leitner bezeichnete Ambros als "großen Mutmacher für viele Menschen, die manchmal verzweifeln". Denn "auch wenn die Konzerte für Sie oft beschwerlich sind aufgrund der körperlichen Einschränkung, haben Sie nichts an Zugkraft und Attraktivität verloren", wandte sie sich direkt an den Ausgezeichneten.

Ambros, der jetzt zwar schon länger mit Ehefrau Uta Schäfauer in Tirol lebt, aber im niederösterreichischen Wolfsgraben aufgewachsen ist, meinte zum Ehrenzeichen: "Wo ich von dieser bevorstehenden Ehrung erfahren habe, hab ich mir gedacht: ,Schau her, mein Heimatland’. Es schließt sich heute ein Kreis für mich. Ich danke der Landeshauptfrau, dass sie mir diese Auszeichnung gegeben hat, und kann gar nicht sagen, wie sehr mich das freut." Mitgefreut haben sich auch zahlreiche Musikerkollegen wie etwa Ulli Bäer, der zum KURIER sagte: "Was ich an ihm schätze: Erstens einmal die sehr, sehr lange Freundschaft, die uns verbindet. Weit über 40 Jahre sind das jetzt schon. Und wofür ihn heute auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ausgezeichnet hat: für seine Bodenständigkeit, für seine Ehrlichkeit. Er hat nicht nur das Lied ,A Mensch mecht i blei'bn’ geschrieben, er ist es geblieben und er wird es bis zum Schluss bleiben."

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Auch Christina Stürmer hat schon mit Wolfgang Ambros zusammengearbeitet und bei MTV unplugged gemeinsam "Du bist wia de Wintasun" gesungen. Für sie war es ein Pflichttermin, an diesem besonderen Tag dabei zu sein. "Ich finde, der Wolfgang ist ein ganz ehrlicher Mensch. Und es gibt ganz, ganz wenige Menschen auf der Erde, die einfach ehrlich sind und das Herz auf der Zunge tragen. Gerade in Zeiten wie diesen, wo auf Social Media sowieso nur die schönen Seiten gezeigt werden. Alle sind immer nur gut gelaunt. Wenn der Wolfgang grantig ist, dann zeigt er es auch und versteckt es nicht und ich finde, das macht ihn so extrem menschlich."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Philipp Hutter Die Musiker Roland Vogl, Gary Lux, Erich Buchebner, Harry Stampfer und Didi Baumgartner