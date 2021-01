Gipfeltreffen der Bergdoktoren: Hans Sigl und Harald Krassnitzer arbeiten zusammen

Von 1996-1998 schlüpfte Schauspieler Harald Krassnitzer in die Rolle des Bergdoktors. Nun feierte er seine Rückkehr (Ausstrahlung: heute, Donnerstag um 20:15 Uhr auf ORF 2), aber nicht in der Rolle eines Arztes, sondern in der eines Bankers und traf auf seinen Nachfolger, Hans Sigl.

Mit der Bildzeitung sprachen die beiden über ihre Beziehung zueinander. "Wir haben uns einmal vor 15 Jahren am Set von SOKO Kitzbühel gesehen, und einmal haben wir uns kurz bei der Romy-Verleihung in Wien unterhalten", erzählte etwa Hans Sigl.