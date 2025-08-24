Get-together vor der amfAR-Gala: Nur ein Star blieb lieber abseits

Platzangst sollte man nicht haben und Höhenangst wäre auch eher kontraproduktiv, denn um ins Restaurant M32 am Mönchsberg zu gelangen, muss man im Berg mit einem Lift hinauffahren. Dafür wird man mit einem atemberaubenden Blick über Salzburg belohnt. Genau dorthin wurde zum offiziellen Get-together mit den Künstlerinnen und Künstlern der amfAR-Gala geladen. Eigentlich hieß es, mit "allen" Künstlerinnen und Künstlern, aber es liefen auch zeitgleich noch die letzten Proben, sodass sich eben nicht alle losreißen konnten.

Die deutsche Schauspiel-Ikone Iris Berben kam aber. "Gery Keszler musste mich natürlich nicht lange überreden zur amfAR-Gala zu kommen, zumal er über Jahre versucht hat, mich schon für Life+ nach Wien zubekommen, aber das immer zu Zeiten war, wo ich gearbeitet habe oder nicht da war. Und jetzt konnte ich es einrichten und hab's mit wirklicher Überzeugung gemacht und zugesagt", so Berben zum KURIER.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Franz Neumayr Iris Berben mit ihrem Lebensgefährten Heiko Kiesow

"Ich finde, dass all diese Veranstaltungen, die Menschen möglichst informieren, vielleicht sogar mit einer gewissen Leichtigkeit, damit sie sich einem Thema nähern, dem sie sich entweder verschließen oder von dem sie denken, ich kann damit nichts anfangen, sehr wichtig sind. Insofern, klar unterstütze ich sowas voller Freude und Überzeugung." Sie wird übrigens bei der Gala am Sonntagabend bei der Charity-Auktion den Sisi-Stern präsentieren.

Ebenfalls am Mönchsberg waren Modedesignerin Eva Cavalli, Buhlschaft Deleila Piasko und Geigerin Lidia Baich.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Franz Neumayr Lidia Baich mit Deleila Piasko