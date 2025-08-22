amfAR-Gala in Salzburg: Auch Bob Geldof kommt - und wird geehrt
Zusammenfassung
- Erstmals findet die amfAR-Gala mit zahlreichen internationalen Stars am Sonntag in Salzburg statt.
- Ein Höhepunkt des Abends ist eine Charity-Auktion zugunsten der AIDS-Forschung mit exklusiven Kunst- und Designobjekten.
- Musik-Ikone Bob Geldof bekommt Goldenes Ehrenzeichen.
Glanz und Glamour trifft auf Solidarität und Hilfsbereitschaft. Am kommenden Sonntag findet erstmals in Salzburg die amfAR-Gala statt.
Zahlreiche Stars wie der britische Oscarpreisträger Jeremy Irons, Schauspiele-Grande-Dame Iris Berben, Musicalstar Ute Lemper, Singer-Songwriter, Komponist Rufus Wainwright oder die irische Musik-Ikone, Aktivist und Gründer der legendären Live-Aid-Bewegung Bob Geldof haben sich zum Spektakel in der Residenz Salzburg angesagt. Geldof wird auch von der Republik Österreich für sein jahrzehntelanges humanitäres Engagement geehrt.
Im Rahmen des Abends überreicht Sepp Schellhorn, Staatssekretär im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, Sir Bob Geldof das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.
Damit würdigt die Republik sein unermüdliches Wirken im Kampf gegen Armut, Hunger und Krankheiten wie AIDS.
Und neben einem exklusiven Dinner und einem hochkarätigen künstlerischen Programm bildet die große Charity-Auktion zugunsten der AIDS-Forschung einen weiteren Höhepunkt des Abends.
16 ausgewählte Auktionsgegenstände kommen da unter den Hammer – und diesen wird Simon de Pury, eine Legende in der internationalen Kunstwelt, schwingen. „Wenn es mir gelingt, jedem Bieter mindestens ein Gebot über das Limit zu entlocken, das er oder sie sich mental gesetzt hat, kann das einen großen Unterschied machen“, sagt er.
So werden auch 18 Kostüme der Salzburger Festspiele, neu interpretiert von Andreas Kronthaler für Vivienne Westwood, versteigert. Sie wurden auseinandergenommen, neu kombiniert, zusammengenäht und mit Elementen aktueller Kollektionen gemischt, um in der unverwechselbaren Handschrift des Hauses eine neue Geschichte zu erzählen.
„Salzburg ist für Vivienne und mich etwas Besonderes, und das Haus Vivienne Westwood ist geehrt, Teil der amfAR-Gala zu sein, die hier in Österreich zum ersten Mal stattfindet“, so Kronthaler. „Die Kostüme werden versteigert, um Gelder für lebenswichtige Forschung und den fortgesetzten Kampf zur Beendigung der weltweiten AIDS-Epidemie zu sammeln. Theater ist lebensnotwendig“, sagt er.
Ebenfalls zur Versteigerung gelangen u. a. eine originalgetreue Replik des Sisi-Sterns vom Wiener Juwelier A.E. Köchert, ein Foto Andy Warhols während seiner China-Reise, ein ikonisches Porträt der französischen Schauspiel-Ikone Brigitte Bardot, ein pink glasiertes Keramikobjekt von Erwin Wurm, Chopard Ohrringe aus der legendären Red Carpet Collection, ein MINI by Elie Saab oder Harry-Winston-Uhren.
„Ich versuche, jedes einzelne Los so zu verkaufen, als wäre es das bedeutendste meiner Karriere“, so Simon de Pury.
