amfAR-Gala in Salzburg: Auch Bob Geldof kommt - und wird geehrt

Glanz und Glamour trifft auf Solidarität und Hilfsbereitschaft. Am kommenden Sonntag findet erstmals in Salzburg die amfAR-Gala statt.

Zahlreiche Stars wie der britische Oscarpreisträger Jeremy Irons, Schauspiele-Grande-Dame Iris Berben, Musicalstar Ute Lemper, Singer-Songwriter, Komponist Rufus Wainwright oder die irische Musik-Ikone, Aktivist und Gründer der legendären Live-Aid-Bewegung Bob Geldof haben sich zum Spektakel in der Residenz Salzburg angesagt. Geldof wird auch von der Republik Österreich für sein jahrzehntelanges humanitäres Engagement geehrt.

Im Rahmen des Abends überreicht Sepp Schellhorn, Staatssekretär im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, Sir Bob Geldof das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.

Damit würdigt die Republik sein unermüdliches Wirken im Kampf gegen Armut, Hunger und Krankheiten wie AIDS.

Und neben einem exklusiven Dinner und einem hochkarätigen künstlerischen Programm bildet die große Charity-Auktion zugunsten der AIDS-Forschung einen weiteren Höhepunkt des Abends.