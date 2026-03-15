Frühlings-Trends: Das trägt man jetzt laut Martina Reuter

Zum 30‑jährigen Jubiläum des Wiener Auhof Center präsentierte Style‑Expertin Martina Reuter die wichtigsten Modetrends für den Frühling.

"Kurz vor dem Sommer zeigen wir Trends, die einfach gute Laune machen: zarte Pastellfarben, florale Prints, leichte Stoffe und ganz viele feminine Schnitte. Besonders schön finde ich, dass die Styles so tragbar sind – von eleganten Ballerinas bis zu coolen Cowboyboots ist alles dabei", so Reuter dazu. Für sie ist Mode "immer Ausdruck von Persönlichkeit."

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Ihr Lebensgefährte Vladi Pavlic war als Männermodel dabei. "Besonders freue ich mich heuer, weil mein Partner und Trainer Vladi Pavlic erstmals mit dabei ist. Nach seinem Catwalk in New York stand er jetzt auch in Wien im Auhof Center auf dem Laufsteg. Für mich ist das etwas ganz Besonderes – Mode, Emotion und ein bisschen Liebe auf dem Catwalk."

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