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Frühlings-Trends: Das trägt man jetzt laut Martina Reuter

Im Wiener Auhof Center wurden die Frühlings-Trends gezeigt. Prominente Models wie Gerda Rogers oder Sigi Fink waren dabei.
15.03.2026, 12:38

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Drei Personen lächeln gemeinsam in einem Einkaufszentrum in die Kamera.

Zum 30‑jährigen Jubiläum des Wiener Auhof Center präsentierte Style‑Expertin Martina Reuter die wichtigsten Modetrends für den Frühling.

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"Kurz vor dem Sommer zeigen wir Trends, die einfach gute Laune machen: zarte Pastellfarben, florale Prints, leichte Stoffe und ganz viele feminine Schnitte. Besonders schön finde ich, dass die Styles so tragbar sind – von eleganten Ballerinas bis zu coolen Cowboyboots ist alles dabei", so Reuter dazu. Für sie ist Mode "immer Ausdruck von Persönlichkeit."

Männliches Model präsentiert Frühlingsmode auf dem Laufsteg im Auhof Center vor Publikum.

Vladi Pavlic

Ihr Lebensgefährte Vladi Pavlic war als Männermodel dabei. 

"Besonders freue ich mich heuer, weil mein Partner und Trainer Vladi Pavlic erstmals mit dabei ist. Nach seinem Catwalk in New York stand er jetzt auch in Wien im Auhof Center auf dem Laufsteg. Für mich ist das etwas ganz Besonderes – Mode, Emotion und ein bisschen Liebe auf dem Catwalk."

Frau im hellblauen Hosenanzug auf dem Laufsteg im Auhof Center, Publikum applaudiert.

Gerda Rogers

Aber auch Starastrologin Gerda Rogers und Wetterexperte Sigi Fink zeigten ihre Modelqualitäten.

Genau wie Nachwuchsrapper Samiko, der nicht nur zum ersten Mal als Model zu sehen war, sondern auch live auf der Bühne seine tragische Lebensgeschichte als Überlebender des Attentats an einer Grazer Schule in seinen Texten verarbeitete.

Wien
kurier.at, LT  | 

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