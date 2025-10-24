Aufregung um ersten "Forsthaus"-Rauswurf: Im Netz hagelt es Kritik

Mehr oder weniger bekannte Gesichter kämpfen ja derzeit in der ATV-Show "Forsthaus Rampensau" in den verschiedensten Challenges um den Titel "Rampensau". Zu den bekannteren Promis dort zählt eindeutig die Tormann-Legende Otto Konrad. Doch just er musste mit seiner Partnerin, Schlagersängerin Bianca Holzmann, als Erste die Show verlassen.

Trotz Zuspruch anderer Kandidaten, wurde er dann doch abgesägt, was vor allem auch Bianca Holzmann so richtig verärgerte. Denn Kandidatin Vanessa hat davor noch Bianca versichert, dass sie sich keine Sorgen machen muss.

Und auch im Netz hagelt es Kritik für diese Entscheidung. Da heißt es zum Beispiel "Diese Allianzen nerven. Spiegelt aber traurigerweise die Hinterhältigkeit und den Egoismus der heutigen Gesellschaft wider", "Otto: rausgewählt wegen vergleichsweise zu hohem IQ" oder "Schade um Otto Konrad. Aber bei all den arbeitslosen 'content creators' kein Wunder, wenn sie sich gegen den einzig 'Vernüftigen' aus der Runde vereinten. Ich bin immer wieder überrascht, wie die Intelligenz von Woche zu Woche im Volk nach unten geht." Viele wollen die Show jetzt erst gar nicht mehr verfolgen.