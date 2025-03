Ex-Tänzer Gabalier wieder im Ballroom: Welcher "Dancing Stars"-Promi ihn begeistert hat

Der "Bares für Rares"-Moderator Willi Gabalier nahm selbst fünfmal als Profitänzer an "Dancing Stars" teil - so tanzte er mit Promidamen wie Schauspielerin Brigitte Kren , Musicalstar Marjan Shaki , Sängerin Jazz Gitti oder Ex-Skiläuferin Nicole Hosp .

Jetzt besuchte er erstmals wieder den ORF-Ballroom und zeigte sich von den Leistungen der Promis begeistert. "Großartig, es war einmal eine ganz neue Erfahrung, weil ich tatsächlich noch nie im Publikum gesessen bin und mir die Show angeschaut hab nach all den Jahren. Man ist schon fast ein bissl wehmütig, wenn man herkommt und nicht selbst mittanzen kann", so Gabalier zum KURIER.

"Besonders ein Promi-Mann hat es ihm schwer angetan. "Ich hab mich so gut unterhalten gefühlt und der Paulus Bohl war einfach so witzig. Allein die Frisur, wie er sich bewegt. Es war eine Mischung aus Zeichentrick, Komödie, Musical – von allem was dabei. Und er gibt richtig Gas – das will man einfach sehen."