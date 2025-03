Warum sich Eva Glawischnigs Ehemann "Dancing Stars" nicht anschauen kann

"Ja, das ist für mich etwas total Ungewohntes. Das ist schon sehr weit entfernt von dem, wie ich mich normal bewegt habe. Und gerade als Frau in der Politik und auch später im Wirtschaftsleben, musst du sehr strenge Regeln einhalten. Also, wenn du da einen Millimeter daneben steigst, ist nur mehr die Frisur und die Kleidung ein Thema. Deshalb hab ich das sehr im Kopf, was man als Frau darf und nicht darf. Und da ist ein Samba-Kostüm so ziemlich das glatte Gegenprogramm. Man schlüpft halt in diese Rolle hinein, aber ich habe mich schon sehr verkleidet gefühlt. Das erste Mal im Spiegel war: Wer bist du und was hast du mit der Eva gemacht?", erzählte sie.