Neun Kilo leichter: Für Koch Andi Wojta ist "Dancing Stars" ein "Gamechanger"

"Auf den Punkt gebraten war das nicht", so der gestrenge Juror Balázs Ekker zu TV-Koch Andi Wojta s und Kati Kallus ' Cha-Cha-Cha-Performance. Nur 13 Punkte war der Jury der Tanz wert. Damit belegte das Paar in der zweiten Show den letzten Platz.

Nächsten Freitag steht dann übrigens ein Tango an. "Ja, da freuen wir uns schon sehr. Da wird nicht der lustige Andi raushängen, sondern der ernste und da werden wir der Jury zeigen können, was noch in ihm steckt", so seine Partnerin Kati Kallus.

"Vielleicht muss ich meine Gefühle mehr in den Griff bekommen, aber das ist beim Tango dann eine ganz andere Geschichte und ich kann dem Balazs schon versprechen, so lachen wie heute werde ich nächste Woche dann nimmer, weil wir eben Tango tanzen", sagte Wojta, der auch schon neun Kilo abgenommen hat.