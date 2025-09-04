ESC-Star JJ: Neuer Song über toxische Liebe

Drei Minuten haben sein ganzes Leben verändert – mit „Wasted Love“ hat JJ im Mai für Österreich den Song-Contest-Sieg geholt – ganz nach dem Motto: hast du Töne! Und davon hat Johannes Pietsch gleich eine Palette besonders hohe. Getrübt wurde sein Sieg durch seine Israel-kritische Aussage, die medial rauf und runter gespielt wurde. „Da ich auch sehr viel unterwegs war, habe ich alles abschalten können. Ich war so im Fokus mit dem, was ich zu tun hatte, dass das an mir vorbeigezischt ist. Ich hab nicht viel mitbekommen“, so der Sänger dazu im KURIER-Interview.

Jetzt jedenfalls würde es ihm super gehen, er habe sich nach dem ganzen Rummel um seine Person ein wenig beruhigen können, „ich war auch auf Urlaub. Von dem her konnte ich ein bisschen abschalten, aber jetzt geht’s wieder auf Hochtouren los. Die ESC-Saison hat mit 1. September begonnen und ich freue mich schon wahnsinnig“, erzählt er. Auf der Straße wird er nach wie vor oft angesprochen und um Selfies gebeten. „Es ist schon viel auf einmal, aber es freut mich schon sehr, mit jedem ein Foto machen zu können. Ich bin aber nie allein unterwegs, deshalb ist es nicht so tragisch. Wenn ich allein unterwegs wäre, glaube ich, werde ich aufgefressen, da muss ich aufpassen“, meint er lachend. Seine Privatsphäre sei jetzt auf jeden Fall weg, „aber das habe ich in Kauf genommen, als ich mich beworben habe für den ESC. Das war eh klar, dass die dann wegfällt.“ Wobei, manchmal würde er sich schon wünschen, wieder mehr davon zu haben, auch mehr Zeit für seine Familie und Freunde.

Neue Single Das wird aber so schnell nicht passieren, denn JJ hat jetzt seine erste Single nach seinem ESC-Triumph am Start. In „Back To Forgetting“ (erscheint morgen, Freitag) geht’s mit Beats, die hängen bleiben und Vocals, die unter die Haut gehen um eine toxische On-off-Beziehung – etwas, das JJ selbst erlebt hat.