Céline Dion sagte Auftritt beim diesjährigen ESC im letzten Moment ab

Céline Dion wollte am Eurovision Song Contest (ESC) in Basel singen, musste ihren Auftritt aber aus gesundheitlichen Gründen in letzter Minute absagen. Dies hat die Schweizer Tageszeitung Blick am Mittwoch mit Berufung auf einen Artikel in der Zeitung Le Parisien berichtet. Dion gewann den weltgrößten Gesangswettbewerb für die Schweiz im Jahr 1988.

Über einen möglichen Auftritt der berühmten kanadischen Sängerin am ESC-Finale vom 17. Mai in Basel war bis zum letzten Moment viel spekuliert worden. Er blieb aber zur Enttäuschung zahlreicher Fans aus.