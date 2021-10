Erni Mangold: "Diese aufreizenden Posen auf meinen Star-Fotos haben mich angekotzt"

Oh ja, sie ist wirklich eine Unbeugsame, einigen vielleicht sogar unbequem. Einfach eine Frau mit Herz, Rückgrat und einer lauten Stimme, die für sich und für andere einsteht. Schauspielerin Erni Mangold (94) gewährt in ihrem neuen Buch "Sagen Sie was Sie denken – Mein Leben in Bildern" (Molden Verlag; 35 Euro) sehr private Einblicke in ihr Fotoarchiv. Eine beeindruckende Zeitreise einer beeindruckenden Persönlichkeit, einer echten Kämpferin, wie in dem Buch ebenfalls zu lesen ist.