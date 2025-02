Diese Pocher-Ex wird den Wiener Opernball besuchen

Im vergangenen Jahr kam der deutsche Comedian Oliver Pocher mit seiner Ex Sandy Meyer-Wölden zum Opernball in die Wiener Staatsoper und sorgte dort für die eine oder andere Blödelei. Er nahm in der Loge von Künstlermanager Helmut Werner und Unternehmer Markus Deussl Platz.

Und heuer tut es ihm eine weitere Ex-Frau gleich: die Kärntnerin Amira Aly , mit der er von 2019 bis 2024 verheiratet war und zwei Söhne hat. Amira besucht das Staatsgewalze auf Einladung des Luxusimmobilienbüros "3SI" und des Modemagazins Style Up Your Life.

"Wir freuen uns sehr über die Zusage von Amira Aly, die mittlerweile zu den erfolgreichsten Stars im deutschen Raum zählt. Plus: Mit Top-Schauspielerin Nina Proll, einer unserer engsten Freundinnen, kommen zwei wunderschöne Frauen mit viel Starappeal in unsere Loge", so die Style Up Your Life-Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner.

Amira Aly und Nina Proll können so die Gesellschaft von Topmodel Franziska Knuppe, Choreograf Bruce Darnell, Prinzessin Lilly Wittgenstein und Popstar Sasha genießen.