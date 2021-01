Diese Miss ist Altenpflegerin und gegen Corona geimpft

Sie war die wohl einzige Miss des vergangenen Jahres – alle anderen Veranstaltungen wurden abgesagt. Noch reichlich unklar, ob die 19-jährige gebürtige Oberösterreicherin Nadine Pfaffeneder auch bei der internationalen Wahl zur "Miss Earth" für ihr Land antreten wird – ein fixer Termin ist, der Corona-Pandemie geschuldet, nicht in Sicht.

Nadine, die Nachfolgerin der „Miss Earth 2019“, Melanie Gassner, die im selben Jahr die Lizenz für diese Wahl erwarb, wurde im kleinsten Kreis im September in Wien gekürt.

Es „traf“ offenbar die Goldrichtige. Denn Die Miss Earth Austria 2020 sagt dem Coronavirus den Kampf an: Denn Nadine hat sich kürzlich impfen lassen – und das aus gutem Grund: Die Umweltaktivistin ist einen Beruf tätig, bei dem die Corona-Schutzimpfung unbedingt notwendig ist. Als mobile Altenpflegerin fährt sie zu älteren und schwachen Menschen nach Hause und kommt so mit den Senioren in direkten persönlichen Kontakt.