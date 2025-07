Diese Künstler werden bei der "Starnacht aus der Wachau" auftreten

Denn am Montagvormittag wurde auf der Terrasse von Schloss Dürnstein das Programm der "Starnacht aus der Wachau" präsentiert.

Gerade erst ist die "Starnacht am Wörthersee" über die Bühne gegangen, jetzt steht schon die nächste Veranstaltung aus dieser Reihe in den Startlöchern.

Letzterer war auch bei der Pressekonferenz am Montag dabei und meinte, dass es für ihn quasi ein Heimspiel sei, weil er in Neuhofen an der Ybbs aufgewachsen ist.

Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner meinte: "Die Starnacht ist einfach wöd". Und für Veranstalter Martin Ramusch ist die Wachau-Ausgabe der Starnacht ohnehin "der krönende Abschluss der Starnacht-Saison."