Die bis dato skurrilste Party des Sommers: Ein Fest im Namen der Gurke
Das muss man den Künstlerwirtsleut’ Tamara Trojani und Konstantin Schenk wirklich lassen – an lustigen Ideen mangelt es ihnen nicht. So luden sie jetzt zum „Sommerfest im Namen der Gurke“ und zum Opening der Sommerbühne in ihr Wiener Schönbrunner Stöckl.
Der Wettergott spielte aber leider nicht mit. „Eigentlich haben wir uns Sonne bestellt. Aber nachdem die Gurke zu rund 95 Prozent aus Wasser besteht, hat der Himmel wohl beschlossen, heute einen solidarischen Beitrag zu leisten“, schmunzelte Tamara Trojani.
Die Gäste:
Herby Stanonik, Christa Kummer, Tamara Trojani, Andie Gabauer und Konstantin Schenk
Herby Stanonik, Christa Kummer, Tamara Trojani, Andie Gabauer und Konstantin Schenk
Oscar Troani, Heribert Kasper, Andie Gabauer
Oscar Troiani, Tamara Trojani, Konstantin Schenk
Eser Akbaba, Heribert Kasper
Marcus und Leila Strahl
Konstanze Breitebner und Christa Kummer
Stöckl-Mama Tamara Trojani mit Kellner
Neben den raffiniert zubereiteten Tapas sorgten sommerliche Cocktails für die passende Erfrischung. Schnell wurde klar: Die Gurke ist nicht nur geschmacklich vielseitig, sondern auch ein echtes Multitalent.
Aufgrund ihres hohen Wassergehalts ist sie besonders kalorienarm, liefert wertvolle Vitamine und Mineralstoffe und gilt als idealer Begleiter an warmen Sommertagen – oder eben an verregneten.
Ab sofort können die Gäste des Schönbrunner Stöckls jeden Freitag und Samstag ab 18:00 Uhr Live-Musik, Grillgerichte und erfrischende Cocktails genießen. Das Programm der Sommerbühne bietet eine breite Palette an Musikgenres – von Jazz über Pop und Rock„n Roll bis hin zu Schlager und Country. Bei Schlechtwetter wird das Programm ins gemütliche Dinnertheater verlegt.
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