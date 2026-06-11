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Austropromis

Die bis dato skurrilste Party des Sommers: Ein Fest im Namen der Gurke

Ins Wiener Schönbrunner Stöckl wurde zum „Sommerfest im Namen der Gurke“ geladen.
11.06.2026, 16:00

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Gruppe fröhlicher Menschen in Gurkenkostümen hält Gurken vor einem Eingang.

Das muss man den Künstlerwirtsleut’ Tamara Trojani und Konstantin Schenk wirklich lassen – an lustigen Ideen mangelt es ihnen nicht. So luden sie jetzt zum „Sommerfest im Namen der Gurke“ und zum Opening der Sommerbühne in ihr Wiener Schönbrunner Stöckl. 

Der Wettergott spielte aber leider nicht mit. „Eigentlich haben wir uns Sonne bestellt. Aber nachdem die Gurke zu rund 95 Prozent aus Wasser besteht, hat der Himmel wohl beschlossen, heute einen solidarischen Beitrag zu leisten“, schmunzelte Tamara Trojani.

Die Gäste:

Herby Stanonik, Christa Kummer, Tamara Trojani, Andie Gabauer, Konstantin Schenk

Herby Stanonik, Christa Kummer, Tamara Trojani, Andie Gabauer und Konstantin Schenk

Herby Stanonik, Christa Kummer, Tamara Trojani, Andie Gabauer und Konstantin Schenk

Oscar Troiani, Heribert Kaspar, Andie Gabauer

Oscar Troani, Heribert Kasper, Andie Gabauer

Oscar Troiani, Tamara Trojani, Konstantin Schenk

Oscar Troiani, Tamara Trojani, Konstantin Schenk

Eser Akbaba, Heribert Kasper

Eser Akbaba, Heribert Kasper

Marcus und Leila Strahl

Marcus und Leila Strahl

Konstanze Breitebner, Christa Kummer

Konstanze Breitebner und Christa Kummer

Stöckl-Mama Tamara Trojani mit Kellner

Stöckl-Mama Tamara Trojani mit Kellner

Neben den raffiniert zubereiteten Tapas sorgten sommerliche Cocktails für die passende Erfrischung. Schnell wurde klar: Die Gurke ist nicht nur geschmacklich vielseitig, sondern auch ein echtes Multitalent.

Aufgrund ihres hohen Wassergehalts ist sie besonders kalorienarm, liefert wertvolle Vitamine und Mineralstoffe und gilt als idealer Begleiter an warmen Sommertagen – oder eben an verregneten.

Ab sofort können die Gäste des Schönbrunner Stöckls jeden Freitag und Samstag ab 18:00 Uhr Live-Musik, Grillgerichte und erfrischende Cocktails genießen. Das Programm der Sommerbühne bietet eine breite Palette an Musikgenres – von Jazz über Pop und Rock„n Roll bis hin zu Schlager und Country. Bei Schlechtwetter wird das Programm ins gemütliche Dinnertheater verlegt.

kurier.at, LT  | 

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