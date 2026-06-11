Die bis dato skurrilste Party des Sommers: Ein Fest im Namen der Gurke

Das muss man den Künstlerwirtsleut’ Tamara Trojani und Konstantin Schenk wirklich lassen – an lustigen Ideen mangelt es ihnen nicht. So luden sie jetzt zum „Sommerfest im Namen der Gurke“ und zum Opening der Sommerbühne in ihr Wiener Schönbrunner Stöckl.

Der Wettergott spielte aber leider nicht mit. „Eigentlich haben wir uns Sonne bestellt. Aber nachdem die Gurke zu rund 95 Prozent aus Wasser besteht, hat der Himmel wohl beschlossen, heute einen solidarischen Beitrag zu leisten“, schmunzelte Tamara Trojani.

Die Gäste: