Das ist das letzte Paar, das ins "Forsthaus Rampensau" einzieht
Jetzt platzt das ATV-"Forsthaus Rampensau" aber wirklich aus allen Nähten, denn insgesamt ziehen dort 11 Paare ein.
Mit der aus "Amore unter Palmen" bekannten Manuela und ihrem Bruder Christian ist die lustige Truppe jetzt komplett. Bei "Amore unter Palmen" bandelte Manuela mit dem Gambier Stone an, jetzt zieht es sie aber doch auf die Kärntner Alm.
"Ich freue mich sehr auf die schöne Aussicht. Wie ich mit den vielen Menschen klarkomme, weiß ich noch nicht", zeigt sich Manuel noch etwas skeptisch. Ihrem Bruder schwant jedoch schon Böses: "Meine Schwester kann auch mal eine kurze Zündschnur haben – und dann geht’s rund!"
Die Konkurrenten der beiden sind Kult-Goalie Otto Konrad & Schlagersängerin Bianca Holzmann, Hollywood-Export Elizabeth & #BSF-Liebling Vanessa, das Bauer-Power-Duo Lukas & Sandra, das Ex-"Match in Paradise"-Couple Sabrina & Daniel, die "Tinderreisen"-Queens Yessica & Linda, Ex-Topmodel Carmen Kreuzer & Künstlerfreund Herbert Wallner, die militante Veganerin Raffaela & Freund Tobi, das Rap-Duo Ferry & Marvin, die Influencer-Queens Hanna & Zoe, sowie die Flirt-Buddies Patrick & Danny.
Ab 16. Oktober gibt's die neue Staffel dann auf JOYN und ATV zu sehen.
