Das ist das letzte Paar, das ins "Forsthaus Rampensau" einzieht

Jetzt platzt das ATV-"Forsthaus Rampensau" aber wirklich aus allen Nähten, denn insgesamt ziehen dort 11 Paare ein. Mit der aus "Amore unter Palmen" bekannten Manuela und ihrem Bruder Christian ist die lustige Truppe jetzt komplett. Bei "Amore unter Palmen" bandelte Manuela mit dem Gambier Stone an, jetzt zieht es sie aber doch auf die Kärntner Alm.

"Ich freue mich sehr auf die schöne Aussicht. Wie ich mit den vielen Menschen klarkomme, weiß ich noch nicht", zeigt sich Manuel noch etwas skeptisch. Ihrem Bruder schwant jedoch schon Böses: "Meine Schwester kann auch mal eine kurze Zündschnur haben – und dann geht’s rund!"