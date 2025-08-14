"Dancing Stars"-Sieger Aaron Karl zeigt sich in überraschender neuer Rolle

Im Frühjahr tanzte sich Schauspieler und Sänger Aaron Karl mit Profitänzerin Katya Mizera bei "Dancing Stars" zum Sieg. Für das Projekt "Gött:innenkunst" wurde er jetzt zum Kunstwerk.

Denn Künstlerin Margarita Gavrielova verbindet Malerei, Grafik und Fotografie und verwandelt prominente Persönlichkeiten zu Göttinnen und Göttern. Bei Aaron Karl fiel die Wahl etwa auf Gott Odin, den obersten Gott in der nordischen Mythologie. "Ich habe mir Odin ausgesucht, weil mich das Bild auf Anhieb optisch angesprochen hat. Dann habe ich gelesen, was dahintersteckt - Weisheit, Erfahrung, innere Führung - und gedacht: Ja, das passt. Ich hab ohnehin einen Hang zur nordischen Mythologie so Aaron Karl.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Margarita Gavrielova Aaron Karl

Er findet auch, dass ein Kunstobjekt wie ein Talisman wirken könne. "Man braucht Dinge, die einen an wichtige Erkenntnisse erinnern. So ein Bild kann genau das - man schaut hin und denkt: Stimmt, soweit war ich schon, das hatte ich schon verstanden."

Auch Künstlerin Margarita Gavrielova sieht das so: "Ein Bild, das dich immer wieder an deine Kraft erinnert. Es ist jedes Mal ein magischer Moment, wenn die Person vor mir steht und spürt, wie sehr sie mit dieser göttlichen Energie verbunden ist. Plötzlich verändert sich die Körperhaltung, der Blick, das ganze Strahlen. Es ist, als würde sich etwas in ihnen wiedererkennen."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Moni Fellner Margarita Gavrielova und Aaron Karl