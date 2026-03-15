Dancing-Stars-Profi Dimitar Stefanin erfüllt sich seinen Lebenstraum

Im Alter von sieben Jahren begann der gebürtige Bulgare Dimitar Stefanin seine Tanzausbildung, mit vierzehn Jahren war er bereits vierfacher bulgarischer Meister im Kindertanz.

Mittlerweile ist er vierfacher Staatsmeister und einem breiten Publikum vor allem durch seine Teilnahme als Profi bei der ORF-Show „Dancing Stars“ bekannt.

Mit Sängerin Missy May tanzte er sich 2023 zum Sieg. Dass Dimitar jemanden innerhalb kürzester Zeit Ballroom-fit machen kann, hat er hier bewiesen. Immerhin sprang Missy May für die verletzte Karina Sarkissova ein und die beiden hatten nur wenige Tage, um eine Rumba einzustudieren.

2025 lernte er Ex-Grünen-Politikerin Eva Glawischnig das Tanzen und die beiden erreichten Platz 6.

Jetzt erfüllt er sich einen großen Lebenstraum und eröffnet gemeinsam mit Alexandra Scheriau (ebenfalls bekannt als Profi bei „Dancing Stars“) seine eigene Tanzschule.