Dancing-Stars-Profi Dimitar Stefanin erfüllt sich seinen Lebenstraum
Im Alter von sieben Jahren begann der gebürtige Bulgare Dimitar Stefanin seine Tanzausbildung, mit vierzehn Jahren war er bereits vierfacher bulgarischer Meister im Kindertanz.
Mittlerweile ist er vierfacher Staatsmeister und einem breiten Publikum vor allem durch seine Teilnahme als Profi bei der ORF-Show „Dancing Stars“ bekannt.
Mit Sängerin Missy May tanzte er sich 2023 zum Sieg. Dass Dimitar jemanden innerhalb kürzester Zeit Ballroom-fit machen kann, hat er hier bewiesen. Immerhin sprang Missy May für die verletzte Karina Sarkissova ein und die beiden hatten nur wenige Tage, um eine Rumba einzustudieren.
2025 lernte er Ex-Grünen-Politikerin Eva Glawischnig das Tanzen und die beiden erreichten Platz 6.
Jetzt erfüllt er sich einen großen Lebenstraum und eröffnet gemeinsam mit Alexandra Scheriau (ebenfalls bekannt als Profi bei „Dancing Stars“) seine eigene Tanzschule.
Am 11. April geht es im Herzen Wiens los - die Schule hat den Standort in der Schwarzspanierstraße. Damit möchte er „Musik und Bewegung in einer zeitgemäßen Form vereinen und so einem breiten Publikum Raum für immer neue Begegnungen, neue Geschichten und vor allem Lebensfreude schaffen.“
Wichtig sei Stefanin und Scheriau vor allem, gerade in Zeiten der Digitalisierung und Anonymität, Orte der analogen, wahren Begegnungen, gemeinsamer Erlebnisse und Begegnungen zu schaffen.
Die große Eröffnung findet am 11. April 2026 statt und lädt alle Interessierten zum Mitmachen ein. Auf dem Programm stehen u. a.
Mambo „Dirty Dancing“ für Paare (11.00-11.45)
Lindy Hop Solo (12.15-13.00)
Bachata Solo (13.30-14.15) uvm.
Das komplette Programm finden Sie unter www.dimitarstefanin.com samt Anmeldemöglichkeit, da die Plätze limitiert sind.
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