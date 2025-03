"Dancing Stars"-Gastjurorin Maya Hakvoort geschockt über kritischen Kommentar

In der dritten "Dancing Stars"-Show nahm auch Musical-Star Maya Hakvoort Platz hinter dem Jurypult. Passend, denn schließlich drehte sich alles ums Thema Musical. "Ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut, das zu machen", erzählte sie dem KURIER. Sie hat sich auch akribisch darauf vorbereitet und sich vorab alle Tänze der prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer angesehen.

"Ich finde es großartig, dass alles dabei ist, von jung bis alt – von tänzerischen Vorkenntnissen bis zu gar keinen Vorkenntnissen." Besonders gut fand sie die Performance von Schauspielerin Julia Cencig, die mit einem Paso Doble zur Musik vom Musical "Phantom der Oper" begeisterte.

© kurier/Philipp Hutter Julia Cencig und Patrick Seebauer

"Sie hat mich überrascht, denn der Tanz war ja nicht so einfach und ich habe von Anfang bis zum Schluss gedacht: Wow! Sie war so konzentriert und hat die Rolle richtig gespürt. Sie hat sich tragen lassen vom Publikum, was natürlich auch ihre Begabung ist, denn sie ist ja auch gelernte Schauspielerin", so Hakvoort. Nur eines fand Hakvoort nicht so toll, nämlich ein ganz bestimmtes Instagram-Kommentar, welches nach Bekanntgabe ihrer Juryteilnahme abgesetzt wurde.

"Ich bekomme ja sonst nicht so viel Kritik, aber ich hab das wirklich diese Woche erleben müssen, dass jemand in Instagram schreibt: 'Aber kann die Dame dann Deutsch?' Und das war so ein Schock für mich", erzählt sie auch in Hinblick darauf, welche bösen Kommentare zum Beispiel Simone Lugner so über sich ergehen lassen muss. "Ich habe mit einem Lächeln geantwortet: 'Ob ich Deutsch kann? Na, klar, nicht. Ich hab ja nur 32 Rollen gespielt auf der deutschen Bühne. Vielleicht mache ich ein paar grammatische Fehler, wenn ich spreche.'"

Simone Lugner würde sie raten, den Leuten diese Angriffsfläche erst gar nicht zu geben.

© kurier/Philipp Hutter Simone Lugner und Danilo Campisi

"Du musst nur wissen, was du selbst denkst. Wenn du mit dir im Reinen bist, ist alles in Ordnung. Die Leute haben doch auch gar keine Ahnung, was das heißt, hier bei 'Dancing Stars' mitzumachen und innerhalb nur einer Woche zu leisten. Wir bekommen beim Musical sechs Wochen Zeit, um eine Premiere auf die Bühne zu bringen. Es ist Hochleistungssport, was die hier machen!"