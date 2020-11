Dancing Star Silvia Schneider bringt neues Kochbuch heraus

Vom Tanzparkett in die Meisterküchen dieses Landes – Dancing Star Silvia Schneider (38) darf ja in ihrer ORF-Sendung „Silvia kocht“ kulinarischen Zauberkünstlern über die Schulter beziehungsweise in die Töpfe blicken.

„Kochen ist konzentrierte Entspannung und der schönste Liebesbeweis für die Menschen, die einem wichtig sind“, ist sie sich sicher. Und die Sendung scheint wie geschmiert zu laufen, Schneider zeigt sich höchstzufrieden.