Claudia Reiterer über ORF-Aus: "10 Tage war ich schwer gekränkt"

Im März wurde bekannt, dass Journalistin Claudia Reiterer (57), die zuletzt acht Jahre lang die Sendung "Im Zentrum" moderierte, den ORF verlässt. In der Aussendung hieß es damals, dass sie den Sender "auf eigenen Wunsch" verlässt, um sich "neuen Aufgaben in der Medienbranche" zu widmen.

Sie habe dann noch versucht, herauszufinden, woher das komme. "Ich habe – auch schriftlich – die Frage nach dem Grund gestellt: Ist es das Aussehen? Das Alter? Die Leistung? Oder gibt es politische Wünsche? Natürlich kann es nur um die Leistung gehen – weil die anderen drei Sachen gehen theoretisch nicht. Mir wurde vom Chefredakteur gesagt, sie müssen keinen Grund nennen."

Das gab für Reiterer dann den Ausschlag, sich nicht wieder versetzen zu lassen, sondern zu gehen.

"Am 24. April habe ich alles abgegeben. Diensthandy, Laptop, alles. Drei Tage später habe ich mir einen Traum erfüllt, bin nach Sri Lanka geflogen und habe Ayurveda gemacht. Und ich war so circa zehn Tage schon noch schwer gekränkt. Dann habe ich einen unfassbaren kreativen Output gehabt und so viel geschrieben wie noch nie. Über 140 Seiten, an zwei Sachen: einer Keynote und einem Sachbuch über Macht und Kommunikation. Ich weiß nicht, was ich davon verwenden kann, aber es hat mir so Spaß gemacht. Ich habe eine Befreiung gespürt, von der Seele weg."