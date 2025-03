"Hört auf zu raunzen!": Chris Lohners Appell nach ihren Afrika-Reisen

„Man kann sehr viel relativieren und daher finde ich es auch so wichtig, dass die Menschen dieses Buch lesen. Mir geht es darum, dass die Menschen hier erfahren, wie andere Menschen leben müssen, und nicht raunzen den ganzen Tag“, so Lohner.

Abschauen könnte man sich auch vom afrikanischen Volk den Umgang mit den „Alten“. „Wir leben ja in einer Welt, wo alt für Teppiche, Schmuck, Bilder und Autos etwas Großartiges ist und für Menschen ist es das nicht. Die steckt man in ein Heim. Und dort leben die alten Menschen mit den Jungen. Die können noch so alt sein, aber sie werden um Rat gefragt und sind integriert in der ganzen Gemeinschaft.“