Warum es Charlie Chaplins Enkelin in die Steiermark verschlagen hat

Der steirische Investor Siegfried Wolf eröffnete 2025 in Gamlitz die „Domaine 1196“, ein hochmodernes Weingut auf historischem Boden (die weinbaulichen Wurzeln reichen bis in das Jahr 1196 zurück).

Und genau dort luden die beiden Magazin-Herausgeber Michael Lameraner und Adi Weiss zum großen „Obegg Best of Südsteiermark“-Sommerfest. Das Motto des Abends: Alles in Weiß!

Natürlich durfte da auch ein Stargast nicht fehlen. Model und Schauspielerin Kiera Chaplin, die auch das Cover des neuen Obegg-Magazins ziert, wurde stilecht mit einem Breitling-Hubschrauber aus Genf eingeflogen.