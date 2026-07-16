Warum es Charlie Chaplins Enkelin in die Steiermark verschlagen hat
Der steirische Investor Siegfried Wolf eröffnete 2025 in Gamlitz die „Domaine 1196“, ein hochmodernes Weingut auf historischem Boden (die weinbaulichen Wurzeln reichen bis in das Jahr 1196 zurück).
Und genau dort luden die beiden Magazin-Herausgeber Michael Lameraner und Adi Weiss zum großen „Obegg Best of Südsteiermark“-Sommerfest. Das Motto des Abends: Alles in Weiß!
Natürlich durfte da auch ein Stargast nicht fehlen. Model und Schauspielerin Kiera Chaplin, die auch das Cover des neuen Obegg-Magazins ziert, wurde stilecht mit einem Breitling-Hubschrauber aus Genf eingeflogen.
Und die gebürtige Britin kennt sich auch mit Hochprozentigem aus, denn gemeinsam mit ihrem Bruder Spencer hat sie mit der steirischen Destillerie Krauss unter dem Namen Generation „Chaplin by Kiera und Spencer Chaplin “ eine Reihe an Spirituosen aufgelegt.
„Es war immer mein Traum einen eigenen Whiskey oder Wodka zu haben“, verriet die Enkelin der Filmlegende Charlie Chaplin.
Die Gäste:
Die Sänger Niddl und Christian Stani (Alle Achtung!)
Model Alexander Hill
Alexander Hill (bekannt als Alexavius von Germany's Next Topmodel)
Peter Westenthaler mit Unternehmer Siegfried Wolf
Peter Westenthaler mit Unternehmer Siegfried Wolf
Das Schlagerpaar Simone Stelzer und Charly Brunner
Schauspielerin Anja Kruse mit Moderatorin Nina Kraft
Für den musikalischen Schwung sorgte Sängerin Niddl (bei der ersten „Starmania“-Staffel erreichte sie den vierten Platz). Moderatorin Nina Kraft führte durch den Abend. Dabei: Schauspielerin Anja Kruse, Moderatorin Johanna Setzer u. v. m..
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