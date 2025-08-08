Back-Baron Kurt Mann: Die Scheidung ist durch
2012 haben der Unternehmer Kurt Mann und Joanna geheiratet, Tochter Tamara kam schon ein Jahr davor zur Welt. Jetzt ist die Ehe Geschichte - die Scheidung ist durch.
Im April äußerte sich Kurt Mann das erste Mal zum bevorstehenden Ehe-Aus.
"Meine Ehefrau Joanna und ich sind nun an einem Punkt, an dem wir einsehen müssen, dass eine Fortführung unserer Ehe in der bisherigen Form nicht mehr möglich ist. Unsere Beziehung ist bereits seit längerer Zeit zerrüttet, und trotz mehrfacher Versuche, wieder zueinanderzufinden, mussten wir einsehen, dass dieser Schritt unausweichlich ist. Wir haben uns daher entschlossen, getrennte Wege zu gehen", sagte er da.
Ein Statement, dass mit Joanna nicht abgesprochen war, wie sie damals dem KURIER erzählte.
Ich bin sehr enttäuscht, dass ein Statement über das Ende meiner Ehe ohne Rücksprache mit mir erschienen ist. Das ist kein würdiges Ende nach 15 Jahren Loyalität und Treue", sagt sie.
"Ich wollte mich nicht scheiden lassen, sondern wurde vor die Tatsache kurz vor Weihnachten gestellt. Mehr möchte ich noch nicht sagen, weil ich noch nicht weiß, wie die Gespräche mit Anwälten verlaufen", stellt sie klar.
Seit Ende Juli sind die beiden jetzt aber geschieden, wie Joanna gegenüber oe24 bestätigt. Aus den beiden Anwesen in Wien und Kärnten ist sie schon ausgezogen, ihre neue Heimat wird jetzt Döbling werden. "Ich bin gerade dabei alle Formalitäten zu regeln und freue mich schon auf mein neues Zuhause." Man habe sich auch auf ein gemeinsames Sorgerecht geeinigt.
Und Joanna stürzte sich auch schon wieder ins Dating-Leben. "Ich hatte schon ein paar Dates und freue mich schon, wie sich alles entwickeln wird." Dem Vernehmen nach hat auch Kurt Mann bereits wieder eine neue Liebe gefunden.
