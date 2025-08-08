Back-Baron Kurt Mann: Die Scheidung ist durch

2012 haben der Unternehmer Kurt Mann und Joanna geheiratet, Tochter Tamara kam schon ein Jahr davor zur Welt. Jetzt ist die Ehe Geschichte - die Scheidung ist durch.

"Meine Ehefrau Joanna und ich sind nun an einem Punkt, an dem wir einsehen müssen, dass eine Fortführung unserer Ehe in der bisherigen Form nicht mehr möglich ist. Unsere Beziehung ist bereits seit längerer Zeit zerrüttet, und trotz mehrfacher Versuche, wieder zueinanderzufinden, mussten wir einsehen, dass dieser Schritt unausweichlich ist. Wir haben uns daher entschlossen, getrennte Wege zu gehen", sagte er da.

Ein Statement, dass mit Joanna nicht abgesprochen war, wie sie damals dem KURIER erzählte.

Ich bin sehr enttäuscht, dass ein Statement über das Ende meiner Ehe ohne Rücksprache mit mir erschienen ist. Das ist kein würdiges Ende nach 15 Jahren Loyalität und Treue", sagt sie.

"Ich wollte mich nicht scheiden lassen, sondern wurde vor die Tatsache kurz vor Weihnachten gestellt. Mehr möchte ich noch nicht sagen, weil ich noch nicht weiß, wie die Gespräche mit Anwälten verlaufen", stellt sie klar.