Großer Fehler: JLo aus "Chanel"-Store geworfen - ihre Reaktion

Mit Jennifer Lopez sollte man es sich besser nicht verscherzen: Das Modehaus "Chanel" dürfte es nach diesem Vorfall aber vermutlich nicht so einfach haben, die Gunst der Fashion-Ikone zurückzugewinnen.

Der Sängerin und Schauspielerin wurde der Zutritt in ein internationales Geschäft von "Chanel" verweigert - ihrer Reaktion nach zu urteilen, dürfte sie danach ziemlich schlecht auf die Firmenpolitik zu sprechen gewesen sein.

Jennifer Lopez: Zutritt zu "Chanel"-Store verweigert

Laut Turkiye Today war Jennifer Lopez am Montag im Istinye Park in Istanbul unterwegs. Dabei handelt es sich um eines der gehobenen Einkaufszentren der türkischen Metropole.

Gekleidet in ultrakurze Shorts und ein rosa Hemd, gönnte sich der Superstar eine Shopping-Tour (Fotos sehen Sie hier) - und wollte offenbar auch ein "Chanel"-Geschäft mit einem Besuch beehren.