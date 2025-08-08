Stars

Großer Fehler: JLo aus "Chanel"-Store geworfen - ihre Reaktion

Jose Oliva/Europa Press via Getty Images
Jennifer Lopez wurde im Rahmen einer Shopping-Tour der Zutritt in eine "Chanel"-Filiale verweigert.
08.08.25, 10:08
Mit Jennifer Lopez sollte man es sich besser nicht verscherzen: Das Modehaus "Chanel" dürfte es nach diesem Vorfall aber vermutlich nicht so einfach haben, die Gunst der Fashion-Ikone zurückzugewinnen. 

Der Sängerin und Schauspielerin wurde der Zutritt in ein internationales Geschäft von "Chanel" verweigert - ihrer Reaktion nach zu urteilen, dürfte sie danach ziemlich schlecht auf die Firmenpolitik zu sprechen gewesen sein. 

Jennifer Lopez: Zutritt zu "Chanel"-Store verweigert

Laut Turkiye Today war Jennifer Lopez am Montag im Istinye Park in Istanbul unterwegs. Dabei handelt es sich um eines der gehobenen Einkaufszentren der türkischen Metropole. 

Gekleidet in ultrakurze Shorts und ein rosa Hemd, gönnte sich der Superstar eine Shopping-Tour (Fotos sehen Sie hier) - und wollte offenbar auch ein "Chanel"-Geschäft mit einem Besuch beehren. 

Doch daraus wurde nichts. Dem Bericht zufolge habe ein Sicherheitsbeamter in der Boutique Lopez am Betreten des Ladens gehindert. 

JLo reagierte - auf den ersten Blick - gelassen.

"Okay, kein Problem", soll die 56-Jährige dem Security-Guide geantwortet haben.

Keine Lust mehr auf "Chanel"

Die Lust, ihr Geld bei Chanel liegenzulassen, dürfte der Musikerin aber vergangen sein. Denn als Lopez später von Mitarbeitern des Geschäfts angesprochen und ins Geschäft eingeladen wurde, habe sie abgelehnt. 

Sie zog es vor, in anderen High-Fashion-Stores einzukaufen. Dem Bericht zufolge soll sie bei benachbarten Modehäusern wie Celine und Beymen Zehntausende von Dollar ausgegeben haben. 

