Weihnachtschaos auf der Leinwand: Gery Seidl und zahlreiche Stars in "Aufputzt is!"

"Es ist eine wunderschöne Reise geworden mit einem noch schöneren Ende. Drei Monate Ausnahmesituation in meinem Leben mit lauter lieben Menschen. Ich spiele die Hauptrolle, weil ich sie mir geschrieben habe, sonst hätte ich in Österreich keine Hauptrolle", sagte Kabarettist und Schauspieler Gery Seidl schon vor einiger Zeit in der KURIERTV-Sendung "Herrlich Ehrlich - Menschen hautnah" über den Weihnachtsfilm "Aufputzt is!".

Und jetzt ist war es auch so weit und Seidl ist auf der Kinoleinwand zu sehen, denn der Film feierte Premiere im Gartenbaukino. "Den Gedanken gab es schon lange, da mein Weihnachtsprogramm seit vielen Jahren in unveränderter Form gut funktioniert und ich mir dachte, es wäre doch einmal Zeit für einen neuen österreichischen Familien-Weihnachtsfilm", erinnert er sich an die Anfänge zurück. Und da schlüpft Seidl in die Rolle des Workaholic-Familienvaters Andi, der gegenüber seiner Ehefrau Steffi (gespielt von Marlene Morreis) und Bonus-Tochter-Alma (gespielt von Mia Plamberger) so einiges gut zu machen hat. Und dafür hat er sich das Weihnachtsfest ausgesucht, das er ganz besonders gestalten möchte - man kann es sich schon denken, das Chaos ist vorprogrammiert.

"Die Grundidee hinter dem Film ist, dass wir alle wieder zusammenfinden. Die Zeit, in der wir leben, ist eine sehr schnelle geworden und leicht kann man vergessen, worauf es im Leben wirklich ankommt. Es ziehen die Wochen dahin, die Jahre dahin, die Kinder aus. Man sucht seinen Weg und findet oft nur Alternativen. Da braucht es manches Mal etwas, dass dich aus deinem Hamsterrad herausholt. Weihnachten", erklärt Seidl die Hintergründe. Die Premierengäste:

