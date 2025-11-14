Austropromis

"Licht ins Dunkel"-Gala mit vielen Stars brachte über 3 Millionen Euro ein

DJ Ötzi, Lisa-Marie Friedle und Roland Weißmann
Am Freitagabend wurde die Show mit zahlreichen Künstlern wie DJ Ötzi und Maite Kelly im ORF ausgestrahlt und dabei Spenden gesammelt.
Von Stefanie Weichselbaum
14.11.25, 22:28
Alle Jahre wieder bittet der ORF zur "Licht ins Dunkel"-Gala, um Spenden für die Organisation zu sammeln. Auch heuer unterstützen zahlreiche Künstler wie DJ Ötzi, Maite Kelly, Chris Steger, Anna-Sophie und Alexander Eder die Aktion, die am Freitagabend über die Bühne ging.

Musiker Chris Steger singt über seinen Lieblingsmenschen

Außerdem gibt’s eine Auktion, wo verschiedene Exponate und Erlebnisse für den guten Zweck ersteigert werden können. Darunter ist etwa ein von Alexander Zverev signierter Tennisschuh sowie eine Weinverkostung inklusive Dinner am Weingut Hirtzberger. 

Für Fußball-Fans gibt’s etwas ganz Besonderes zu ersteigern – ein Match gegen die Rapid-Legenden (alle Exponate auf lichtinsdunkel.aurena.at).

Die Gäste und Künstler zum Durchklicken:

46-220236854

"Licht ins Dunkel"-Gala

Schauspieler Philipp Hochmair

46-220237013

"Licht ins Dunkel"-Gala

"Goldene Note"-Moderatorin Leona König und Rapid-Präsident Alexander Wrabetz

46-220237250

"Licht ins Dunkel"-Gala

Moderator Alexander Rüdiger mit Lebensgefährtin Romana

46-220237437

"Licht ins Dunkel"-Gala

Niki, Inge und Rudolf Klingohr

46-220237856

"Licht ins Dunkel"-Gala

ORF-Unterhaltungschef Martin Gastinger, Sängerin Anna-Sophie und ORF-Generaldirektor Roland Weißmann

46-220237999

"Licht ins Dunkel"-Gala

Moderatorin Silvia Schneider

46-220238006

"Licht ins Dunkel"-Gala

Musiker Chris Steger

46-220237962

"Licht ins Dunkel"-Gala

Sänger Alexander Eder, Sängerin Anna-Sophie und Pius Strobl

46-220238086

"Licht ins Dunkel"-Gala

Kabarettist Gery Seidl und Musiker Christian Kolonovits

46-220238268

"Licht ins Dunkel"-Gala

Künstlermanager Clemens Trischler und Star-Astrologin Gerda Rogers

46-220238298

"Licht ins Dunkel"-Gala

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner

46-220238390

"Licht ins Dunkel"-Gala

Schlagersänger Nik P.

46-220238754

"Licht ins Dunkel"-Gala

Pius Strobl, Friedenslichtkind Florian Mitter und Schauspielerin Lilian Klebow

46-220238732

"Licht ins Dunkel"-Gala

Roland Weißmann und Staatssekretär Alexander Pröll

46-220238553

"Licht ins Dunkel"-Gala

Moderatorin Eva Pölzl

Durch den Abend führten Eva Pölzl, Andreas Onea, Alexandra Maritza Wachter, Sylvia Graf und Nico Langmann.

"Seit nunmehr fünf Jahren setzt die ORF-2-Hauptabendgala für ,Licht ins Dunkel‘ ein Zeichen für gelebte Solidarität. In einer Mischung aus Unterhaltung und humanitärem Engagement wollen wir an diesem Tag unserem Publikum die Lebenswelten von Menschen mit Seh-, Hör- und körperlichen Behinderungen und Beeinträchtigungen näherbringen", so Pius Strobl, der Leiter der ORF-Corporate Social Responsibility.

Insgesamt kamen 3.154.076 Euro an Spenden zusammen.

