"Licht ins Dunkel"-Gala mit vielen Stars brachte über 3 Millionen Euro ein

Alle Jahre wieder bittet der ORF zur "Licht ins Dunkel"-Gala, um Spenden für die Organisation zu sammeln. Auch heuer unterstützen zahlreiche Künstler wie DJ Ötzi , Maite Kelly , Chris Steger , Anna-Sophie und Alexander Eder die Aktion, die am Freitagabend über die Bühne ging.

Außerdem gibt’s eine Auktion, wo verschiedene Exponate und Erlebnisse für den guten Zweck ersteigert werden können. Darunter ist etwa ein von Alexander Zverev signierter Tennisschuh sowie eine Weinverkostung inklusive Dinner am Weingut Hirtzberger.

Für Fußball-Fans gibt’s etwas ganz Besonderes zu ersteigern – ein Match gegen die Rapid-Legenden (alle Exponate auf lichtinsdunkel.aurena.at).

Die Gäste und Künstler zum Durchklicken: