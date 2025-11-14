"Licht ins Dunkel"-Gala mit vielen Stars brachte über 3 Millionen Euro ein
Alle Jahre wieder bittet der ORF zur "Licht ins Dunkel"-Gala, um Spenden für die Organisation zu sammeln. Auch heuer unterstützen zahlreiche Künstler wie DJ Ötzi, Maite Kelly, Chris Steger, Anna-Sophie und Alexander Eder die Aktion, die am Freitagabend über die Bühne ging.
Außerdem gibt’s eine Auktion, wo verschiedene Exponate und Erlebnisse für den guten Zweck ersteigert werden können. Darunter ist etwa ein von Alexander Zverev signierter Tennisschuh sowie eine Weinverkostung inklusive Dinner am Weingut Hirtzberger.
Für Fußball-Fans gibt’s etwas ganz Besonderes zu ersteigern – ein Match gegen die Rapid-Legenden (alle Exponate auf lichtinsdunkel.aurena.at).
Die Gäste und Künstler zum Durchklicken:
Schauspieler Philipp Hochmair
"Goldene Note"-Moderatorin Leona König und Rapid-Präsident Alexander Wrabetz
Moderator Alexander Rüdiger mit Lebensgefährtin Romana
Niki, Inge und Rudolf Klingohr
ORF-Unterhaltungschef Martin Gastinger, Sängerin Anna-Sophie und ORF-Generaldirektor Roland Weißmann
Moderatorin Silvia Schneider
Musiker Chris Steger
Sänger Alexander Eder, Sängerin Anna-Sophie und Pius Strobl
Kabarettist Gery Seidl und Musiker Christian Kolonovits
Künstlermanager Clemens Trischler und Star-Astrologin Gerda Rogers
Verteidigungsministerin Klaudia Tanner
Schlagersänger Nik P.
Pius Strobl, Friedenslichtkind Florian Mitter und Schauspielerin Lilian Klebow
Roland Weißmann und Staatssekretär Alexander Pröll
Moderatorin Eva Pölzl
Durch den Abend führten Eva Pölzl, Andreas Onea, Alexandra Maritza Wachter, Sylvia Graf und Nico Langmann.
"Seit nunmehr fünf Jahren setzt die ORF-2-Hauptabendgala für ,Licht ins Dunkel‘ ein Zeichen für gelebte Solidarität. In einer Mischung aus Unterhaltung und humanitärem Engagement wollen wir an diesem Tag unserem Publikum die Lebenswelten von Menschen mit Seh-, Hör- und körperlichen Behinderungen und Beeinträchtigungen näherbringen", so Pius Strobl, der Leiter der ORF-Corporate Social Responsibility.
Insgesamt kamen 3.154.076 Euro an Spenden zusammen.
