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Austropromis

Auf der Bühne: DJ Ötzi macht seiner Frau eine Liebeserklärung

DJ Ötzi und Sonja sind nicht nur privat ein Team, sie arbeiten auch zusammen.
12.05.2026, 11:16

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Eine Frau im eleganten schwarzen Kleid und ein Mann mit Mütze und Brille posieren gemeinsam auf einem gelben Teppich.

In Deutschland feierte der Tiroler Musiker DJ Ötzi jetzt das Releasekonzert für sein neues Album "Öha" im Bergwerk - Sonnenhof Aspach".

Bei diesem Auftritt schuf er auch einen ganz besonderen Moment, als er das gesamte Team auf die Bühne und besonders seine Ehefrau und Managerin Sonja vor den Vorhang holte.

DJ Ötzi: "Was wäre, wenn das, was bisher war, erst der Anfang gewesen ist?"

"Sie leitet alles. Alles, was wir hier sehen. Alles, was ich das ganze Jahr mache. Alles, was ich liefern darf, hat Sonja vorbereitet. Ich liebe dich. Danke, danke, danke, Schatz", machte er ihr eine Liebeserklärung vor Publikum.

Und fügte noch hinzu: "Überall, wo ihr mich seht, hat alles Sonja organisiert. Ich liebe dich über alles."

DJ Ötzi gesteht: Das ist seine größte Angst

DJ Ötzi und Sonja haben 2001 geheiratet und haben die gemeinsame Tochter Lisa-Marie (23).

kurier.at, SW  | 

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