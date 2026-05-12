Auf der Bühne: DJ Ötzi macht seiner Frau eine Liebeserklärung

In Deutschland feierte der Tiroler Musiker DJ Ötzi jetzt das Releasekonzert für sein neues Album "Öha" im Bergwerk - Sonnenhof Aspach".

Bei diesem Auftritt schuf er auch einen ganz besonderen Moment, als er das gesamte Team auf die Bühne und besonders seine Ehefrau und Managerin Sonja vor den Vorhang holte.