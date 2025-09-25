DJ Ötzi gesteht: Das ist seine größte Angst

Hey Leute, sind wir mal ehrlich“, fordert DJ Ötzi in seinem brandneuen Lied „Ehrlich“, einem weiteren Vorboten für sein neues Album „ÖHA“, welches am 9. Jänner 2026 erscheint. „Die ganze Welt ist gerade unrund, der eine produziert Fake News, der andere lügt – und ich will mich aber nicht anlügen“, so der Sänger im KURIER-Gespräch. „Ich will immer ehrlich sein zu mir selbst. Ich hab tatsächlich damals als Kleiner einen Kaugummi geklaut und ich hab sicher auch das Herz von einer Frau geklaut. Und ich bin zu hoch geflogen (Anm.: Damit spricht er den Songtext an). Das sind Sachen, wo ich mich miteinbeziehe, und der Meinung bin, wichtig ist, dass man zu sich selbst ehrlich ist, denn dann ist alles gut. Dann kommst du auch gut durchs Leben.“

Im Song heißt es auch, dass man sein Leben jetzt leben soll – und das hat einen für DJ Ötzi sehr persönlichen Hintergrund. „Ich hab gerade einen Freund verloren und mit dem hat einfach gar niemand gerechnet. Und ausgerechnet der, der immer der Beste war und jedem geholfen hat. Und der Herrgott nimmt ihn aus dem Leben. Das ist echt schwierig für mich. Deshalb jetzt leben. Du hast in der Vergangenheit meist einen Groll, der dich belastet und in der Zukunft Ängste. Bleib doch jetzt in der Gegenwart. Das ist mein Zugang.“ Überhaupt habe er für sein neues Album sein Bestes gegeben. „,Öha’ heißt ja, es ist etwas Besonderes, mit dem hätte ich so nicht gerechnet. So will ich vielleicht auch überraschen, aber trotzdem noch immer ich bleiben.“ DJ Ötzi hat sich ebenfalls, genau wie sein Musikerkollege Andreas Gabalier (der KURIER berichtete) den etwas anderen Interviewfragen gestellt.