DJ Ötzi gesteht: Das ist seine größte Angst
Hey Leute, sind wir mal ehrlich“, fordert DJ Ötzi in seinem brandneuen Lied „Ehrlich“, einem weiteren Vorboten für sein neues Album „ÖHA“, welches am 9. Jänner 2026 erscheint.
„Die ganze Welt ist gerade unrund, der eine produziert Fake News, der andere lügt – und ich will mich aber nicht anlügen“, so der Sänger im KURIER-Gespräch.
„Ich will immer ehrlich sein zu mir selbst. Ich hab tatsächlich damals als Kleiner einen Kaugummi geklaut und ich hab sicher auch das Herz von einer Frau geklaut. Und ich bin zu hoch geflogen (Anm.: Damit spricht er den Songtext an). Das sind Sachen, wo ich mich miteinbeziehe, und der Meinung bin, wichtig ist, dass man zu sich selbst ehrlich ist, denn dann ist alles gut. Dann kommst du auch gut durchs Leben.“
Im Song heißt es auch, dass man sein Leben jetzt leben soll – und das hat einen für DJ Ötzi sehr persönlichen Hintergrund.
„Ich hab gerade einen Freund verloren und mit dem hat einfach gar niemand gerechnet. Und ausgerechnet der, der immer der Beste war und jedem geholfen hat. Und der Herrgott nimmt ihn aus dem Leben. Das ist echt schwierig für mich. Deshalb jetzt leben. Du hast in der Vergangenheit meist einen Groll, der dich belastet und in der Zukunft Ängste. Bleib doch jetzt in der Gegenwart. Das ist mein Zugang.“
Überhaupt habe er für sein neues Album sein Bestes gegeben. „,Öha’ heißt ja, es ist etwas Besonderes, mit dem hätte ich so nicht gerechnet. So will ich vielleicht auch überraschen, aber trotzdem noch immer ich bleiben.“
DJ Ötzi hat sich ebenfalls, genau wie sein Musikerkollege Andreas Gabalier (der KURIER berichtete) den etwas anderen Interviewfragen gestellt.
KURIER: Mein innigster Wunsch, um die Welt zu verändern/verbessern wäre…
DJ Ötzi: Einfach nur lächeln! Ein Lächeln kann die Welt verändern. Wenn der Trump den Putin anlächeln würde und sagen: ,Hey, weißt was, machen wir es anders.’ Das wäre doch genial! Es geht nur um ein Lächeln – oder einen Wimpernschlag. Vielleicht ist genau dieser eine Wimpernschlag ausschlaggebend, dass der eine zum anderen sagt: ,Hey, ich liebe dich.’ Es geht um so wenig, aber auf der anderen Seite auch um so viel.
Wenn ich einen Tag eine Frau sein könnte, würde ich …
Es genießen.
Die beste Entscheidung meiner beruflichen Laufbahn war …
Es durchzuziehen, alles. Höhen, Tiefen, Songs, Entscheidungen über Texte, alles. Einfach, es durchzuziehen!
Am meisten Angst habe ich vor…
Der Nacht. Aber ich bin am Aufarbeiten.
Ich gehe niemals außer Haus ohne …
Mein Handy, meine Autoschlüssel und mein Käppi. Und ich gehe nie außer Haus ohne Wertschätzung für andere. Dass, wenn mich jemand anredet, ich zu dem nett bin und nett mit dem umgehe.
Mit dieser Person der Zeitgeschichte würde ich gerne einmal einen Abend verbringen …
Ich würde nur gerne in der Nähe sitzen, ich würde nicht mal mit ihm reden wollen, ich würde nur gerne die Aura spüren – ich finde Reinhold Messner einfach einen coolen Menschen!
Die härteste Arbeit, die ich je in meinem Leben gemacht habe, war …
Meine Kochlehre (lacht), aber ich hab sie bestanden. Ich bin ausgelernt. Es war eine Lehre fürs Leben.
Ich glaube an…
Meine drei Helden! Elvis, Winnetou und Jesus. Die drei mag ich gerne, weil sie alle für etwas Gutes stehen. Elvis für eine gute Stimme, Winnetou für Freundschaft, Bruderschaft, Gemeinschaft, Familie und Jesus finde ich cool, weil er mir einen tollen Weg vorzeigt.
Das schönste Kompliment, das ich je bekommen habe, war…
Dass ich ein guter Papa bin.
